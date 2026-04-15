Gülistan Doku'nun son yazışmaları ortaya çıktı: "Korkuyorum sadece"

Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun soruşturmasında art arda yeni gelişmeler yaşanıyor.

Olayla ilgili olarak dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlunun da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alınırken, Doku'nun son saatlerine ışık tutacak mesajlaşmalar da ortaya çıktı.

KAYBOLMADAN ÖNCEKİ SON MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI

Doku’nun kaybolmadan önceki gece yarısı, erkek arkadaşı Zeinal Abakarov ile yaptığı WhatsApp yazışmalarında geçen ifadeler genç kadının kaybolmadan saatler önce ciddi bir korku ve duygusal çöküş içinde olduğunu gözler önüne serdi.

"KORKUYORUM SADECE"

Gece saat 00:34’te Gülistan Doku’nun Abakarov’a gönderdiği “Korkuyorum sadece” mesajı, dosyanın en kritik noktalarından biri olarak öne çıktı. Uzmanlara göre bu ifade, Doku’nun o an bir tehdit algısı ya da yoğun bir güvensizlik duygusu yaşadığını açıkça ortaya koyuyor.

Bu mesajın hemen ardından gelen karşılıkta ise Abakarov’un “Yurta geç, yoksa Kuba’nın yanında” şeklindeki ifadeleri, Doku’ya yönelik yönlendirici ve baskın bir dil kullandığını gösteriyor.

"BENDEN NEFRET EDİYORSUN"

Doku'nun daha sonraki bir mesajlarda ise "Benden nefret ediyorsun. Ben çok seviyorum seni. Çok çok seviyorum. Konuşmuyorsun öyle dimi" yazdığı görüldü. Uzmanlar bu mesajları ise Doku'nun karşı tarafın kendisinden uzaklaştığını düşündüğünü ve ilişkiyi kaybetme korkusu yaşadığını ortaya koyduğunu değerlendirdi.



Zeinal Abakarov - Gülistan Doku

Uzman değerlendirmelerine göre bu ifadeler, Doku’nun kendisini suçlanıyor ya da dışlanıyor gibi hissettiğine işaret ederken, aynı zamanda yoğun bir duygusal baskı altında olabileceğini gösteriyor.

ABAKAROV'UN İFADELERİ DİKKAT ÇEKTİ

Abakarov’un mesajlarında ise dikkat çeken bir başka unsur, sert ve koşullu dil oldu. “Bunu yapmadın zmn kadar, ben de konuşma” şeklindeki ifadeler, uzmanlara göre öfke, kırılma ve yargılama içeren bir tutuma işaret ediyor. Bu mesajların, taraflar arasında ciddi bir gerilim yaşandığını açıkça ortaya koyduğu değerlendiriliyor.

"BİZİM İÇİN BİTTİ ZAMAN"

Yazışmaların en çarpıcı bölümü ise saat 00:37’de geldi. Gülistan Doku’nun “Zaman yok ki artık bizim için, bitti zaman” sözleri, adeta bir kırılma anı olarak yorumlanıyor. Uzmanlara göre bu ifadeler, umutsuzluk ve duygusal çöküşün en net göstergesi. Bu mesajdan sonra Doku’dan bir daha haber alınamaması ise soru işaretlerini daha da büyüttü.

"HERKES SENİ SORUYOR, NEREDESİN?"

Aynı gün saatler sonra Abakarov’un attığı “Herkes arıyor, seni soruyor, neredesin” mesajları ise dikkat çekti. Ortaya çıkan bu yazışmalar, Gülistan Doku’nun kaybolmadan önceki son saatlerine ışık tuttu.