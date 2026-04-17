Gülistan Doku'nun ailesi isyan etti! Adliye önünde arbede; anne fenalaştı: "Tenhada sıkıştırıldık"

Gülistan Doku soruşturmasında şüphelilerin adliyeye sevki sırasında arbede çıktı. Şüphelilerin yakınları ile Doku ailesi arasındaki kavgaya polis müdahale etti. Anne Doku arbede sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Gülistan Doku soruşturmasındaki sis perdesi 6 yıl sonra aralanıyor. Elde edilen son bulgular, gizli tanık ifadesi, isimsiz not gibi gelişmeler sonrası adli süreç hareketlendi. Adliye önünde ise Gülistan Doku'nun ailesi ile şüpheliler arasında gerginlik tavan yaptı.

GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASINDA TUNCELİ ADLİYESİ ÖNÜNDE ARBEDE

Dün Tunceli Adliyesi önünde, sorgusu devam eden şüphelilerin yakınları ile Doku ailesi arasında arbede yaşandı.

Gülistan Doku nun ailesi isyan etti! Adliye önünde arbede; anne fenalaştı: "Tenhada sıkıştırıldık" 1

Gülistan Doku nun ailesi isyan etti! Adliye önünde arbede; anne fenalaştı: "Tenhada sıkıştırıldık" 2

Olay, polisin müdahalesi ile daha fazla büyümeden sona erdi.

Gülistan Doku nun ailesi isyan etti! Adliye önünde arbede; anne fenalaştı: "Tenhada sıkıştırıldık" 3

7 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İl Jandarma komutanlığında işlemleri tamamlanan 9 şüpheliden 7’si de bugün adliyeye sevk edildi. Mustafa Türkay Sonel ve koruma polisi Ş.E.’nin jandarmadaki ifadelerinin devam ettiği bildirildi.

Gülistan Doku nun ailesi isyan etti! Adliye önünde arbede; anne fenalaştı: "Tenhada sıkıştırıldık" 4

ANNE DOKU FENALAŞTI

Adliyeye sevk sırasında Doku ailesi, şüphelilere tepki gösterdi ve kısa süreli arbede oluştu. Arbedenin ardından anne Bedriye Doku fenalaşarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Gülistan Doku nun ailesi isyan etti! Adliye önünde arbede; anne fenalaştı: "Tenhada sıkıştırıldık" 5

O anları gazeteci Merve Tokaz da sosyal medya hesabından paylaştı.

ABLA DOKU İSYAN ETTİ: TENHADA SIKIŞTIRILIP İSYAN ETTİK

Aile üyelerinin tenhada sıkıştırılarak tehdit edildiğini ve adliye önünde açıkça hedef alındıklarını söyleyen abla Aygül Doku isyan etti. Doku, "Bir canımızı kaybettik, bir başkasını kaybetmeye tahammülümüz yok" diyerek tepkisini dile getirdi.

NE OLMUŞTU?

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında cinayet şüphesiyle 7 ilde operasyonlar düzenlenmiş ve 13 şüpheli gözaltına alınmıştı. İl Jandarma Komutanlığı'nda ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden E.E., G.E., S.G., S.Ö. dün adliyeye sevk edilmişti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Tunceli Gülistan Doku kavga Adliye
