Gülistan Doku'nun arkadaşı Rojvelat Kızmaz öldürüldü mü? Cinayet şüphesi!

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada günlerdir sıcak gelişmeler yaşanıyor. Doku ile çok yakın arkadaş olduğu belirtilen Rojvelat Kızmaz da Batman'da 9 Şubat 2024'te evinden çıktıktan sonra bir daha geri dönmemişti.

GÜLİSTAN DOKU'NUN EN YAKIN ARKADAŞLARINDAN BİRİYDİ

Doku'nun kaybolmasının ardından yakın arkadaşından acı haber gelmesi akıllarda soru işaretleri oluştururken Doku soruşturmasında gelişmeler yaşanması gözleri tekrar Kızmaz'ın ölümüne çevirdi. Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi üyesi İrem İlhan, "Gülistan Doku’nun en yakın arkadaşlarından biri olan Rojvelat Kızmaz’ın kaybolduktan günler sonra şüpheli şekilde ölü bulunması da, bu dosyanın tekil bir olay olarak değerlendirilemeyeceğini göstermektedir" dedi.

"SORUŞTURMADAKİ GECİKME ETKİN BİR SÜREÇ YÜRÜTÜLMEDİĞİNİ GÖSTERİYOR"

Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi üyesi İrem İlhan, Gülistan Doku dosyasında yıllar sonra atılan adımların önemli olduğunu ancak sürecin çok geç işlediğini ifade ederek şöyle konuştu:

“Gülistan Doku’nun kaybedilmesinin üzerinden geçen yılların ardından yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen son işlemler, dosyada ilerleme sağlandığını göstermekle birlikte, bu sürece gelinmesindeki gecikme, etkili ve özenli bir soruşturma yürütülmediğini açıkça ortaya koymaktadır. Gülistan Doku’ya ne oldu? sorusunun yıllardır ısrarla sorulması, bu dosyanın kapatılmasını engelleyen en temel güç olmuştur. Bu ısrar, kadınların mücadelesinin bir sonucu ve kazanımıdır. Kadınların hakikat talebi karşısında sürdürülen suskunluk ve hareketsizlik, ancak bu mücadele ile kırılabilmiştir.

Gülistan Doku’nun en yakın arkadaşlarından biri olan Rojvelat Kızmaz’ın kaybolduktan günler sonra şüpheli şekilde ölü bulunması da, bu dosyanın tekil bir olay olarak değerlendirilemeyeceğini göstermektedir. Rojvelat Kızmaz dosyasında da kayıp başvurusuna rağmen arama çalışmalarının gecikmesi, ölümün etkin şekilde aydınlatılmaması ve sorumluların ortaya çıkarılmaması, benzer ihmal ve cezasızlık pratiklerinin sürekliliğine işaret etmektedir. Rojin Kabaiş dosyasında da etkin soruşturma yürütülmesi, ölümün tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların tespiti yönündeki taleplerimizi yineliyoruz. Kadınların yaşam hakkını ilgilendiren hiçbir dosya, ihmal ve cezasızlık politikalarıyla sürüncemede bırakılamaz” dedi.

EVDEN ÇIKTI, 3 GÜN SONRA ÖLÜ BULUNDU

Batman’da 9 Şubat 2024'te evinde çıkıp, haber alınamayan Rojvelat Kızmaz'ın baraj gölünde cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili valilik açıklamasında şu ifadelere yer verilmişti:

“09 Şubat 2024 günü saat 17.45 sularında Batman Şehit Hasan Gül Polis Merkezi'ne Rojvelat Kızmaz isimli vatandaşımızın ailesi tarafından yapılan ihbarda kızlarının 09 Şubat 2024 günü saat 10.20 sıralarında evden ayrıldığı ve bu saate kadar eve gelmediğini, tüm aramalarına rağmen bulunamadığı yönünde kayıp ihbarında bulunulmuştur. Kayıp ihbarının alınmasından sonra güvenlik birimlerimiz tarafından KGYS, iş yeri kamera taraması, teknik cihazların kullanılması ve kolluk birimlerimize bildirilen beyan ve ifadeler doğrultusunda ivedi bir şekilde aramalara başlanılmıştır. 11 Şubat 2024 günü saat 15.30’da kayıp şahsın abisi tarafından kız kardeşinin Hasankeyf ilçemizde görüldüğü şeklinde bildirimde bulunması üzerine Hasankeyf İlçe Emniyet Amirliği tarafından yapılan araştırma sonucu kayıp vatandaşımızın 09 Şubat 2024 günü saat 11.06 sıralarında liman bölgesine gittiği anlaşılmıştır. Yapılan bu tespit üzerine bölgede AFAD, Jandarma, Emniyet, JASAT, Batman Belediyesi Dalgıç ekipleri dron ve diğer teknolojik araçların tümü kullanılarak bölgede su altı ve kıyı aramaları başlatılmıştır. Valiliğimiz koordinasyonunda gerçekleştirilen arama kurtarma faaliyetlerinde 15 AFAD dalgıcı, 7 jandarma arama kurtarma dalgıcı, 5 Batman Belediyesi dalgıcı, 2 TPAO personeli, 30 emniyet personeli, 35 jandarma komutanlığı personeli, 5 UMKE personeli ve 15 sağlık personeli olmak üzere toplam 110 personelle arama kurtarma faaliyeti sürdürülmüş olup, 12 Şubat pazartesi günü saat 11.35’te kayıp vatandaşımız Rojvelat Kızmaz’ın cansız bedenine ulaşılmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmekte olup, hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz.”

