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Trump'tan nükleer silah açıklaması: "Hamaney ile görüşebilirim"

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağını kabul ettiğini öne sürerek "Bir noktada İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney ile görüşebilirim" dedi.

Trump'tan nükleer silah açıklaması: "Hamaney ile görüşebilirim"
Devrim Karadağ

Tüm dünya aylardır ABD ve İran arasındaki savaşı yakından takip ederken, son günlerde çatışmalar yeniden şiddetlenmişti. İki ülke arasındaki müzakerelerde ise nükleer kriz sürerken, ABD Başkanı Donald Trump'tan Tahran yönetiminin nükleer programına ilişkin çarpıcı açıklamalar geldi.

Katıldığı bir podcast yayınıda açıklamalarda bulunan ABD Başkanı, İran Dini Lideri Hamaney'in ABD ile yürütülen müzakerelere doğrudan katıldığını açıkladı.

"HAMANEY İLE BİR NOKTADA GÖRÜŞEBİLİRİZ"

İran'ın nükleer silaha sahip olmamayı kabul ettiğini öne süren Trump, "Görüşmelere İran lideri Mücteba Hamaney de katıldı. Müzakerelere onay verdi. Hamaney'le bir noktada muhtemelen görüşeceğiz." dedi.

Trump tan nükleer silah açıklaması: "Hamaney ile görüşebilirim" 1

"ÇOK UZAK OLMAYAN BİR GELECEKTE FİYATLAR DÜŞECEK"

Açıklamalarının devamında ABD enflasyonunun çok yüksek olmadığını belirten Trump, "İran Savaşı bitince enerji fiyatları da düşecek. Çok uzak olmayan bir gelecekte düşecek." ifadelerinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
İran Donald Trump abd Mücteba Hamaney
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