Gülistan Doku’nun cesedini bu araçla mı taşıdılar?

Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun cesedinin Tuncay Sonel'in arabasıyla taşındığı ihtimali üzerinde durulurken; bu kapsamda Sonel'in oğlunun Gülistan'ın kaybolduğu gece kullandığı ve olaydan sonra sattığı araç kriminal incelemeye alındı.

Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin geçen hafta 'cinayet' şüphesiyle yeni bir boyut kazanan soruşturma iki taraftan ilerlemeye devam ediyor. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmanın tutuklanan Vali Tuncay Sonel'e ilişkin bölümü Erzurum'da devam ediyor.

GÜLİSTAN'IN CANSIZ BEDENİ O ARAÇLA MI TAŞINDI?

Sabah'ta yer alan habere göre; Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı önceki gün yeni bir detayı daha soruşturmaya katmak istedi. Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre eski Tunceli Valisi Tuncel Sonel'in tutuklanan oğlu Mustafa Türkay Sonel'in o dönemde lüks model bir aracı vardı.

Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarına göre Mustafa Türkay Sonel ve yakın arkadaşı Umut Altaş, Gülistan'ın kaybolduğu gün bu aracı kullanıyorlardı.

Gece saatlerinde de bu araçla hem Tunceli şehir içinde hem şehir dışında dolaştılar. Gizli tanık da Gülistan Doku'nun cesedinin bu araçla 'taşınmış olabileceğini' iddia ediyordu.

ARACI SATIP AYNI PLAKAYI KULLANMIŞLAR

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı dosyadaki ifade ve diğer verileri de dikkate alarak araçta DNA incelemesi yapılmasına karar verdi.

Bu süreçte Mustafa Türkay Sonel'in o dönemde kullandığı aracı birkaç yil önce sattığı ve yerine de yine aynı marka, aynı model ve aynı renk bir araç aldığı, önceki aracın plakasının da bu yeni araçta kullanılmaya devam ettiği belirlendi.

Sonel'in bu aracı sattığı kişi de tespit edildi ve araç şimdiki sahibinin de muvafakatiyle incelenmek üzere çekiciyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

İSTANBUL'DAKİ ARAŞTIRMALARDA VERİ ELDE EDİLEMEDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Müdürlüğü kriminal uzmanları, Gülistan Doku eğer 6 yıl önce gerçekten bu araca binmiş veya bindirilmişse ve o günden herhangi bir iz kalmışsa o izleri araştırdı. Ancak bir veri elde edilemediği öğrenildi.

ARAÇ ANKARA'YA GÖNDERİLDİ

Bunun üzerine araç daha da detaylı incelenmek üzere Ankara'da bulunan Kriminal Daire Başkanlığı'na gönderildi. Araçta yapılan incelemelerde Gülistan Doku'ya dair bir ize rastlanılacak mı yapılan detaylı araştırma sonrası netlik kazanacak.

Soruşturma dosyasında otomobili kullanan Mustafa Türkay Sonel ve yanındaki Umut Altaş'ın o gece PTS kayıtlarına girmiş görüntüleri de var.

