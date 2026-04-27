Gülistan Doku'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı

Türkiye'nin son günlerdeki en önemli gündem başlıklarından biri Gülistan Doku soruşturması oldu. Tunceli’de 5 Ocak 2020’den bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Gülistan Doku’nun soruşturmasında art arda yeni gelişmeler yaşanıyor.

DÖNEMİN VALİSİ VE OĞLU TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de olduğu çok sayıda isim tutuklanmıştı. Baba Sonel ve oğul Sonel ifadelerinde iddiaları reddetmiş ve olayla ilgilerinin olmadığını savunmuştu.

DÖNEMİN İL EMNİYET MÜDÜRÜ İFADE İÇİN ÇAĞRILDI

Ayrıca bugün, olayın yaşandığı dönemde Tunceli İl Emniyet Müdürü olarak görev yapan ve halen Yalova İl Emniyet Müdürü olan Yılmaz Delen ifade vermek üzere Erzurum'a çağırıldı. Tanık sıfatı ile bilgisine başvurulan Yılmaz Delen, Erzurum Adliyesi'nde 4 saat süren ifadesinde kendisine yöneltilen sorulara cevap verdi.

BİLGİSİNE BAŞVURULDU

Halen Erzurum'da tutuklu olarak bulunan Tuncay Sonel ilgili soruşturmayı sürdüren Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı talimat yazısının Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaşması ve gerekli tebligatın ardından Yılmaz Delen Erzurum'a geldi. Sabah saatlerinde tanık olarak bilgisine başvurulan Yılmaz Delen daha sonra Erzurum Adliyesi'nden ayrıldı.

GÜLİSTAN DOKU'NUN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ayrıca bugün yeni bir gelişme daha yaşandı.

Tunceli’de 5 Ocak 2020’den bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Gülistan Doku’nun, kaybolmadan önce çocuklarla birlikte şarkı söylediği görüntüler ortaya çıktı



Görüntülerden birinde Doku'nun, Diyarbakır'da yeğenleriyle birlikte…

ŞARKI SÖYLEDİĞİ ANLAR YER ALDI

Görüntülerden birinde Doku’nun, Diyarbakır’da yeğenleriyle birlikte halının üzerinde uzanarak şarkı söylediği, diğer bir görüntüde ise staj için gittiği bir okulda, tahtanın önünde öğrencilere çocuk şarkıları söylediği anlar yer aldı.



Kaynak: DHA