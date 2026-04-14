Gülistan Doku soruşturmasında Abakarov'un yazdığı mesajlar ortaya çıktı: "Seni bırakmam"

Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun 6 yıl önce kaybolmasıyla ilgili soruşturmada yaşanan yeni gelişmeler gündemi sarstı. Diğer yandan Doku'nun sevgilisi Zeinal Abakarov'un Gülistan'a attığı mesajlara ulaşıldı. Abakarov'un attığı mesajlarda, "Seni bırakmam. Devlet de bir şey yapamaz. Sana diyorum Gülistan korkma. Ben senin için her şeyi yaparım. Güven bana" gibi ifadeler yer aldı.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında cinayet şüphesiyle 7 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonların ardından 13 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltı kararı verilen 13 kişinin arasında dönemin Tunceli Valisi ve halen İçişleri Bakanlığı müfettişliği yapan Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile Doku'nun sevgilisi Zeinal Abakarov'un da bulunduğu öğrenildi.

"RUS KONSOLOSLUĞU'NDAN YARDIM İSTERİZ"

Yeniden açılan dosyada Gülistan Doku'nun sevgilisi Zeinal Abakarov'un Gülistan'a attığı mesajlara tv100 ulaştı. Abakarov'un mesajlarda Gülistan'a şu mesajları attığı görüldü:

"Sana diyorum bak kendin gidemiyorsan bana söyle ben geleceğim beraber gideriz. Rus Konsolosluğu’ndan yardım istersen ben de Rus olduğum için hemen bize tutar orada. Ve kimse karışmaz bize. Sen istersen hemen uçakla gönderirler sonra devlete derler ve seni devlete sen kendin istediğin zamana kadar vermezler. İstersen bana söyle direkt onlarla beraber gelirim. Sana diyorum Gülistan korkma. Ben senin için her şeyi yaparım. Güven bana."

"SENİ ÇIKARMAYA ÇALIŞIRIM"

"Valla ben bir şeyden korkmuyorum orada. Seni zorla bir yerde tutuyorlar diye korkuyorum. Böyle bir şey varsa mesaj at. Ben geleceğim isterse öldürsün. Beni ama seni çıkarmaya çalışırım. Devlet de bir şey yapamaz."

Abakarov'un attığı mesajlarda Gülistan’ın Rus Konsolosluğu olan bir yerde (muhtemelen Ankara veya İstanbul’da) olduğu tahmin ediliyor.

OLAY

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan 5 Ocak 2020'den itibaren haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak 2020'de emniyete kayıp başvurusunda bulunmuştu. 21 yaşındaki genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler, arama başlatmıştı. Aramalardan bir sonuç elde edilememişti.
