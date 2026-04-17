HABER

Kapat
  Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Gülistan Doku soruşturmasında iki isim hakkındaki iddiaya açıklama! Serbest bırakıldıkları öne sürülmüştü

Gülistan Doku soruşturmasında şüpheliler Süleyman Önal ve Savaş Gültürk'ün serbest bırakıldığı iddiası hakkında açıklama geldi.

Mynet

Tunceli’de 5 Ocak 2020’den bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında cinayet şüphesiyle 7 ilde operasyonlar düzenlenmiş ve 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

İl Jandarma Komutanlığı’nda ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden E.E., G.E., Süleyman Önal ve Savaş Gültürk adliyeye sevk edilmişti. Soruşturma kapsamında tutuklanan G.E. ile E.E. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

SERBEST BIRAKILDIKLARI İDDİASINA YALANLAMA

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol talebiyle mahkeme sevk edilen şüpheliler Süleyman Önal ve Savaş Gültürk hakkında talep edilen adli kontrol kararı verildiği belirtildi.

Başsavcılığın tutuklama talep ettiği, mahkemenin serbest bıraktığı şeklinde yayılan haberler doğru değildir.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.