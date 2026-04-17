Gülistan Doku soruşturmasında iki isim hakkındaki iddiaya açıklama! Serbest bırakıldıkları öne sürülmüştü

Tunceli’de 5 Ocak 2020’den bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında cinayet şüphesiyle 7 ilde operasyonlar düzenlenmiş ve 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.
İl Jandarma Komutanlığı’nda ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden E.E., G.E., Süleyman Önal ve Savaş Gültürk adliyeye sevk edilmişti. Soruşturma kapsamında tutuklanan G.E. ile E.E. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol talebiyle mahkeme sevk edilen şüpheliler Süleyman Önal ve Savaş Gültürk hakkında talep edilen adli kontrol kararı verildiği belirtildi.
Başsavcılığın tutuklama talep ettiği, mahkemenin serbest bıraktığı şeklinde yayılan haberler doğru değildir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum