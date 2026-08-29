Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! Dönemin Tunceli İl Jandarma Komutan Vekili ve eşi gözaltına alındı

Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda gerçekleştirilen beşinci dalga operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler arasında dönemin Tunceli İl Jandarma Komutan Vekili ve İl Jandarma Alay Komutan Yardımcısı Albay A.K. ile eşi B.H.K'nın da bulunduğu belirtildi.

BAKAN GÜRLEK: "YENİ KAYITLARA ULAŞILDI"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmada PTS ve iletişim kayıtları, Gülistan Doku'nun Instagram hesabındaki şüpheli işlemler ile su altı arama çalışmalarına ilişkin yeni bulgulara ulaşıldığını açıkladı.

VİYADÜKTEN GEÇEN ARAÇ MERCEK ALTINDA

A Haber'de yer alan habere göre Gülistan Doku, 5 Ocak 2020'de saat 12.25 sıralarında son olarak Tunceli'deki Sarısaltuk Viyadüğü'nde görüldü.

Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre H.T.'nin kullandığı aracın kamerasında, Doku'nun o dakikalarda viyadükte bulunduğu görüldü.

Araç kamerasındaki görüntüler, Plaka Tanıma Sistemi kayıtları ve zaman-hız hesaplamaları üzerinden yapılan incelemelerde, başka bir aracın saat 12.27 sıralarında viyadükten geçtiği belirlendi.

Bir araç kiralama şirketinden kiralandığı belirtilen aracın, bir bankada şube yöneticisi olarak görev yapan B.H.K.'nın kullanımında olduğu tespit edildi.

DİKKAT ÇEKEN GÖRÜŞME! HANDAN SONEL'İ ARADI

HTS kayıtlarına göre B.H.K., aracın viyadükten geçtiği ve Gülistan Doku'nun son görüldüğü an olarak belirtilen saat 12.27.51'de Handan Sonel'i aradı.

Dosyadaki kayıtlarda, B.H.K. ile Handan Sonel arasındaki telefon trafiğinin gün içerisinde devam ettiği belirtildi.

İki isim arasında saat 14.45'te başlayan başka bir görüşmenin ise yaklaşık 13 dakika sürdüğü kaydedildi.

ARAÇTAKİLERİN İFADESİNE BAŞVURULMADIĞI İDDİASI

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının olay günü viyadükten geçen ve araç kamerasına yansıyan araçların kullanıcılarını "bilgi sahibi" sıfatıyla dinlediği belirtildi.

Buna karşılık araçta bulunan kişilerin ifadesine başvurulmadığı ileri sürüldü.

Soruşturma kapsamında bu durumun ihmalden mi yoksa kasıtlı bir işlemden mi kaynaklandığının araştırıldığı aktarıldı.

KAYITLARDA 2 OCAK TARİHLİ TUNCELİ YOLCULUĞU

HTS ve konaklama kayıtlarına ilişkin incelemelerde A.K. ile B.H.K.'nın 2 Ocak 2020'de Gaziantep'ten yola çıkarak kiralık araçla Tunceli'ye geldiği belirtildi.

A.K.'nın Tunceli'ye ulaştıktan sonra saat 23.40 sıralarında, soruşturmanın tutuklu şüphelilerinden Ş.K.'yı aradığı kaydedildi.

Bu görüşmenin ardından Ş.K.'nın Tunceli Öğretmenevinde çalışan iki personelle irtibata geçtiği, A.K.'nın da 3-5 Ocak tarihleri arasında öğretmenevinde tek başına konakladığı ileri sürüldü.

A.K. ve B.H.K çiftinin 5 Ocak'ta Tunceli'den ayrılarak Elazığ ve Malatya üzerinden Gaziantep'e döndüğü bilgisi de dosyadaki tespitler arasında yer aldı.

DALGIÇ DEFTERİ İLE RESMÎ TUTANAKLAR UYUŞMADI

Soruşturmanın bir diğer ayağını Munzur Çayı Baraj Gölü'nde yürütülen su altı arama çalışmaları oluşturdu.

Adli makamlardan gizlendiği belirlenen dalgıç kayıt defterindeki bilgiler ile resmî arama tutanaklarının uyuşmadığı tespit edildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğünün su altı ekibinde görevli dalgıçlardan 2 kişi "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlaması kapsamında tutuklandı.

Bir kişi hakkında adli kontrol kararı verilirken aynı ekipte görev yapan 3 kişi de gözaltına alındı.

KİŞİSEL EŞYALARLA İLGİLİ YENİ BULGULAR

Soruşturmada Gülistan Doku'ya ait bazı kişisel eşyaların, olayın intihar olduğu izlenimini oluşturmak amacıyla su altına sonradan yerleştirilmiş olabileceğine ilişkin bulgulara ulaşıldı.

Eşyaların suya kim veya kimler tarafından bırakıldığına ilişkin incelemelerin sürdüğü belirtildi.