Atletizm, alt branşlardan oluşan ve fiziksel kabiliyetin her aşamasında sınırların zorlandığı spor ailesinin genel adıdır. Atletizm ayrıca tüm spor dallarının temelinde yer alan fiziksel ve zihinsel kondisyonunu da içerebilir. Birçok ana spor branşı atletik performans üzerine çeşitlenmektedir. Atletizm ise belirli bir sportif eyleme odaklanarak profesyonelleşme ve uzmanlaşma sürecidir. Atletizm branşları temelde koşu, atlama, yürüyüş ve atma eylemleri üzerine kuruludur. Temellerindeki ögeler benzerlik gösterse de kullanılan ekipman, çalışma profili ve eylemselliği arasında belirli farklılıklar mevcuttur. Atma branşları arasında yer alan gülle, disk ve çekiç atmada ağ kullanılması güvenlik protokolleriyle ilişkilidir.

Gülle, disk ve çekiç atma sahalarında neden ağ vardır?

Atletizmin atma branşında cirit, gülle, disk ve çekiç atma mevcuttur. Cirit atma belirli özellikleri ile diğer üçünden ayrılır. Cirit atmada sporcu kendisine ayrılan mesafede hızlanarak öne doğru atışı gerçekleştirir. Cirit aerodinamik özelliği ile düz bir düzlem üzerinde hareket eder. Ciridin fiziksel olarak sağ veya sol açılara doğru sapma ihtimali yoktur. Atış sırasındaki hata her zaman ileri yönde ve aşağı /yukarı düzleminde sapmalara sebep olabilir. Gülle, disk ve çekiç atma ise belirli oranda rotatif branşlardır. Sporcular atış sırasında dönüş momentumundan faydalanmaktadır. Buradaki ufak bir fark gülle atmada rotasyonun zorunlu olmamasıdır.

Gülle atmada kaydırma ve dönüş teknikleri mevcuttur. Popüler eğilim güllenin dönerek atılmasıdır. Enerji tasarrufu ve aktarımı sırasında dönerek atış sporculara atma noktasında doğal bir avantaj sağlar. Sporcu fiziksel kabiliyetine oranla bir patlama noktası oluşturur. Rotasyon sırasında elde ettiği kuvveti ayaklardan üst vücuda, omuz, kol ve bileğe ileterek tam atma sırasında maksimum güce ulaşır. Bu noktada üç branş için ağ kullanımı gerekli görülmektedir. Çünkü rotatif hareket içerisinde denge kaybının muhtemel olduğu bir eylemdir. Sporcular bu konuda uzmanlaşmış olsalar dahi spor güvenliği önceliklidir.

Sporda güvenlik ihtimallerle veya kişilerin kontrolüne devredilebilecek bir konu değildir. Bu konuda muhtelif trajediler yaşanmıştır. Gülle, disk ve çekiç atma sırasında çevredekilerin güvenliği açısından ağ takılmaktadır. Bu çevre tanımı geniş bir kapsamda değerlendirilir. Özellikle olimpiyatlar gibi geniş çaplı spor organizasyonlarında aynı anda birçok branş saha alanını paylaşmaktadır. Atış sırasında kendi yarışmalarına konsantre olmuş diğer yarışmacıların dışarıdan gelecek bir cisme hazırlıklı olmaları beklenemez. Ayrıca atış sırasında aynı branşta mücadele eden diğer yarışmacılar, jüri hakemleri, basın çalışanları ve antrenörler gibi birçok insan atış alanında bulunabilir.

Gülle, disk ve çekiç atma sırasındaki dönüş açısı 360 dereceye ulaşabilmektedir. Bu açısal limit bir hata olması halinde atışın hangi yöne gideceğini tespit etmeyi imkansızlaştırır. Bu sebeple gerilen ağ sporcuların sadece atış yönünün açık bırakılmasını neden olur. Cirit atmada olduğu gibi ileri bir düzlemde aşağı/yukarı rotasyonda hata yapılması, sporcunun derecesiyle sınırlı bir duruma dönüştürülür.