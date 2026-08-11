HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Güllü soruşturmasında cinayeti ortaya çıkaran 'gölge' detayı!

İçerik devam ediyor
Ufuk Dağ

Türkiye uzun bir süre Güllü soruşturmasını konuştu. Ortaya çıkan detayların ardından kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanmıştı. İddianamede yer alan 'gölge' detayı ise çok konuşulacak. İşte detaylar...

Sanatçı Güllü Yalova'daki evinden düşerek hayatını kaybetmiş sevenlerini yasa boğmuştu. Güllü, ölümünden kısa süre önce kapısını değiştirmiş, yerine şifreli bir kapı monte ettirmişti. İşte cinayetin çözümü de o şifreli kapı sayesinde oldu.

Güllü soruşturmasında cinayeti ortaya çıkaran gölge detayı! 1

Şarkıcı Güllü, yeni taktırdığı kapıyı, “Kendimi çok daha güvende hissediyorum. Herkese tavsiye ediyorum. Özellikle kötü ve zor günlerden geçiyoruz.” ifadeleriyle anlatmıştı. Güllü cinayetini, o kapının kolundaki yansımalar aydınlattı.

KAPI KOLUNDAN FAYDALANILDI

Detayları Kanal D habere anlatan Emekli Cinayet Polisi Savaş Kurtbaba, “İçerideki hareket kabiliyetlerini, aşağı bakmalarını kapı kolundaki yansımadan gördük. Görüntüleri almışlar, içeriyi gördüğü için. Bunu iddianameye koymuşlar. Dedik ki bu kapı kolundan faydalanabilirsiniz. Daha önce bir cinayet olayında çalıştığımız için ben konuyu biliyorum.” dedi.

Güllü soruşturmasında cinayeti ortaya çıkaran gölge detayı! 2

KIZI GÜNLERCE KAMUOYUNDA TARTIŞILDI

Güllü'nün ölümüyle ilgili, "Düştü mü, canına mı kıydı, yoksa cinayete mi kurban gitti?" soruları yanıt ararken kızı tutuklandı ve suçsuz olduğunu iddia etti.

"EN ZOR ÇÖZÜLEN CİNAYETLER"

Evde kamera olmasına rağmen olay kör noktada yaşanmıştı. Bilirkişi de o kapı koluna odaklandı.

Kurtbaba, “Yüksekten düşme sonucu ölümler en zor çözülen cinayetlerdir. Kapı kolunu ters açıyla alıyorlar, aydınlatıyorlar, bunun içindeki görüntüyü ortaya çıkarıyorlar ve tam net şekilde değil ama hareketi görebileceğiniz açıya getiriyorlar. Burada metal bir kol var. Işığı yansıtabilen açık renkli bir yüzey olduğu için görüntüler görülebiliyor.” şeklinde konuştu.

FARKLI DETAYLARA ULAŞILDI

İddianamede ve bilirkişi raporunda, “kapı kolu metalindeki gölge farklılaşmasından” yapılan tespitlere yer verildi.

Kapı kolu sayesinde farklı detaylara da ulaşıldı. Bunların tamamı kapı kolundaki metal yüzeyden yansıyan görüntülerden tespit edildi.

Güllü soruşturmasında cinayeti ortaya çıkaran gölge detayı! 3

"7 SANİYE BEKLİYORLAR"

Savaş Kurtbaba, “Düştükten sonra son pat sesi geliyor. 7 saniye içeride bekliyorlar. Yakınınız düştüyse içeride durabilir misiniz? 7 saniye çok uzun bir süre. Kapıları kırarak dışarı çıkarsınız.” dedi.

İSTENİLEN CEZALAR

Güllü'nün katil zanlısı kızı Tuğyan Ülkem Gülter için, “üstsoya karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. Arkadaşı Sultan Nur Ulu için ise “yalan tanıklık” suçundan 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
28 yıl kesinleşmiş cezası olan firari polisten kaçamadı28 yıl kesinleşmiş cezası olan firari polisten kaçamadı
Uşak’ta yolcu otobüsünün kamyona arkadan çarptığı kazada ağır yaralanan muavin hayatını kaybettiUşak’ta yolcu otobüsünün kamyona arkadan çarptığı kazada ağır yaralanan muavin hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
cinayet Güllü Tuğyan Ülkem Gülter
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 4 yorum
birsey bulamaz polisimiz.
Aslında idam verilmeli. İnsanlık dışı varlık.
hayırlı evlat 🥶🥶
En Çok Okunan Haberler
Çerçeve Yasa oylamasına katılmayan AK Partili vekiller belli oldu!

Çerçeve Yasa oylamasına katılmayan AK Partili vekiller belli oldu!

"Terörsüz Türkiye"de tarihi gün

"Terörsüz Türkiye"de tarihi gün

Fenerbahçe'den yılın hamlesi! Ederson'un yerine dünya yıldızı

Fenerbahçe'den yılın hamlesi! Ederson'un yerine dünya yıldızı

Güzel oyuncu ünlü fizik profesörüyle evleniyor

Güzel oyuncu ünlü fizik profesörüyle evleniyor

Akaryakıta büyük zam göründü: Hem benzin hem motorin

Akaryakıta büyük zam göründü: Hem benzin hem motorin

SGK'dan çağrı geldi: Kaçırmayın! Borç yapılandırmada son tarih...

SGK'dan çağrı geldi: Kaçırmayın! Borç yapılandırmada son tarih...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.