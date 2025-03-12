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Gülnur ile onu öldürüp intihar eden eski eşi toprağa verildi

12.03.2025 16:21
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İstanbul’da Gülnur Akalın ile onu öldürüp intihar eden boşandığı Tuncer Batmaz’ın cenazeleri, memleketleri Zonguldak’ta ayrı köylerde toprağa verildi.

Gülnur ile onu öldürüp intihar eden eski eşi toprağa verildi

Olay, 10 Mart'ta Esenyurt ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 1837'nci Sokak'taki 3 katlı binanın 1'inci katında meydana geldi. Yaklaşık 4 ay önce boşanan Gülnur Akalın ile Tuncer Batmaz, iddiaya göre, barışma sebebiyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Tuncer Batmaz, mutfaktan aldığı bıçakla Gülnur Akalın'ı sırtından bıçakladı. Batmaz, daha sonra aynı bıçakla intihar etti. Evden gelen sesleri duyanların ihbarıyla adrese polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren polis ekipleri, Akalın ve Batmaz'ı yaralı halde buldu. Sağlıkçıların kontrollerinde Akalın ile Batmaz’ın öldüğü belirlendi. Polislerin olay yeri incelemesinin ardından 2 çocuk sahibi oldukları öğrenilen Akalın ve Batmaz'ın cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Otopsi işlemlerinin ardından Batmaz ve Akalın'ın cenazeleri, yakınlarına teslim edildi. Batmaz'ın cenazesi, Zonguldak'ın Keller köyüne, Akalın'ın cenazesi ise Taşçılar köyüne getirildi. Batmaz'ın cenazesi, saat 10.00 sıralarında toprağa verildi. Köy konağı önünde helallik alınıp mezarlıkta namaz kılınan Akalın, köy mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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İstanbul Zonguldak
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