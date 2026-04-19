Gümrükler Muhafaza ekipleri piyasa değeri 378 milyon olan 420 kilo uyuşturucu madde yakaladı

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince Edirne ve İstanbul’da gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, piyasa değeri 378 milyon olan 420 kilo uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Muhafaza ekiplerince uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında, Edirne ve İstanbul’da iki ayrı operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. Bakanlık, toplam 420 kilo esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirilmiş olduğunu ve ele geçirilen uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin yaklaşık 378 milyon 107 bin lira olduğunu açıkladı. Öte yandan Bakanlık, ele geçirilen uyuşturucu maddelerin imha edildiğini bildirdi.

"420 kilo esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi"
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen etkin ve kararlı çalışmalar neticesinde, Edirne ve İstanbul’da gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda önemli başarılara daha imza atıldı. Gerçekleştirilen ilk operasyonda, ülkemize giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısına gelen TIR cinsi bir araç, risk analizleri doğrultusunda takibe alınmış, yapılan detaylı kontroller sonucunda 280 kilo esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. İkinci operasyonda ise; İstanbul Havalimanında gerçekleştirilen kontrollerde, Amerika Birleşik Devletleri çıkışlı bir kargo gönderisi şüpheli bulunmuş, yapılan incelemeler neticesinde 140 kilo esrar cinsi uyuşturucu madde tespit edilmiştir. Gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde; Kapıkule Gümrük Kapısında 280 kilo esrar, İstanbul Havalimanında 140 kilo esrar olmak üzere toplam 420 kilo esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirilmiş olup, ele geçirilen uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin yaklaşık 378 milyon 107 bin Türk Lirası olduğu belirlenmiştir. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler imha edilmiştir. Gümrükler Muhafaza ekiplerince yürütülen bu operasyonlar, terörizmin finansmanı ve kara paranın aklanmasının önlenmesi başta olmak üzere, uluslararası suç örgütlerinin en önemli finans kaynaklarından biri olan uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadelede kritik bir rol oynamaktadır. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, ülkemizin ekonomik ve toplumsal güvenliğinin korunması amacıyla kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını 2026 yılında da aralıksız ve kararlılıkla sürdürmektedir. Olaylarla ilgili Edirne ve Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde soruşturma başlatılmıştır."

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

