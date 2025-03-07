HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Gümüşhane'de 370 bin adet boş makaron ele geçirildi

Gümüşhane'de 370 bin adet boş makaron ele geçirildi

07.03.2025 14:22
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güneydoğu illerinden Trabzon’a götürülmek istenen 370 bin adet kaçak boş makaron ele geçirdi.

Gümüşhane'de 370 bin adet boş makaron ele geçirildi

Alınan bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri yaptıkları istihbarat çalışmaları sonucunda M.O. isimli şahsın Bingöl ve Diyarbakır illerinden temin ettiği makaronları Trabzon iline götüreceği bilgisini alınca çalışma başlattı.
Torul İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile çay ve tütün tespit köpeği 'Ekip’in katılımıyla M.O. isimli şüpheli şahsın kullandığı aracı durduran ekipler araçta yaptıkları aramada piyasa değeri 350 bin TL olan 370 bin adet boş makaron ele geçirdi.

Şüpheli şahıs hakkında idari para cezası uygulanırken, olayla ilgili adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Yolda yürüyen kadını taciz edip, elmacık kemiğini kırdı!Yolda yürüyen kadını taciz edip, elmacık kemiğini kırdı!
5 gündür yanıyor, bir türlü sönmüyor! Çözümü ise...5 gündür yanıyor, bir türlü sönmüyor! Çözümü ise...
Anahtar Kelimeler:
Gümüşhane
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çinli otomobil devi Tesla'ya seslendİ! O açıklama ile yer yerinden oynayacak

Çinli otomobil devi Tesla'ya seslendİ! O açıklama ile yer yerinden oynayacak

Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu!

Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu!

"Akla yatkın olmayan çok şey var" diyerek tek tek sıraladı

"Akla yatkın olmayan çok şey var" diyerek tek tek sıraladı

Suriye'de Esad yanlıları saldırıya geçmişti! Türkiye'den ilk açıklama

Suriye'de Esad yanlıları saldırıya geçmişti! Türkiye'den ilk açıklama

Canlı yayında öğrendi, şaşkına döndü

Canlı yayında öğrendi, şaşkına döndü

Çığlık çığlığa ağlayıp babasını durdurmaya çalıştı!

Çığlık çığlığa ağlayıp babasını durdurmaya çalıştı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.