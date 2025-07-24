HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Gümüşhane’de arılar köy evini basıp yuva yaptı

Gümüşhane’de bir evin içine giren arılar yuva yapınca aile arıcı kostümüyle eve girerek arılardan kurtulmaya çalıştı.

Gümüşhane’de arılar köy evini basıp yuva yaptı

Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Dağdibi köyünde yaşayan emekli memur Hasan Ural, bahçeden evine döndüğünde evinin arılar tarafından basıldığını gördü. Pencere önleri, soba borusu ve farklı noktalarda yuva yapan arılar nedeniyle aile, evin içine girebilmek için arıcı kostümü giymek zorunda kaldı.

Arıların evin içine yuva yapmasının çok nadir görülen bir durum olduğunu belirten Hasan Ural, "Muhtemelen ana arısı olmayan bir oğuldu. Kendiliğinden gelen bir kısmetti, ama ana arı olmadığından kovana toplamayı başaramadık. Bugüne kadar ne kendi köyümüzde ne de çevre köylerde böyle bir olay duymadım. Bu yüzden çok şaşırdım" dedi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hitit yerleşim yeri Kayalıpınar'da "kuş kehanet metni" bulunduHitit yerleşim yeri Kayalıpınar'da "kuş kehanet metni" bulundu
Adıyaman'da çöken iskelenin altında kalan işçi yaralandıAdıyaman'da çöken iskelenin altında kalan işçi yaralandı

Anahtar Kelimeler:
Gümüşhane
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

%0 faizli 90.000 TL krediyi kaçırmayın!

%0 faizli 90.000 TL krediyi kaçırmayın!

Görüntüler ortaya çıktı... "Abi çıkmamız lazım, ortada kaldık"

Görüntüler ortaya çıktı... "Abi çıkmamız lazım, ortada kaldık"

Bilecik'te 7 köy boşaltıldı! Traktörünü alan söndürmeye geldi, konvoy oluştu... Kara yolu kapatıldı

Bilecik'te 7 köy boşaltıldı! Traktörünü alan söndürmeye geldi, konvoy oluştu... Kara yolu kapatıldı

20 yıl sonra geri döndü, tedavisi yok: "5,6 milyar insan risk altında"

20 yıl sonra geri döndü, tedavisi yok: "5,6 milyar insan risk altında"

Tayland ve Kamboçya arasında savaş başladı!

Tayland ve Kamboçya arasında savaş başladı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.