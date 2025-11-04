Gümüşhane'de belediye makam aracı ile jandarma minibüsü çarpıştı: 2 asker yaralandı

Edinilen bilgiye göre, kaza sabah saatlerinde Atatürk Mahallesi 17 Şubat Bulvarı Jandarma Kavşağı'nda meydana geldi. Gökay N. (20) idaresindeki Gümüşgöze Belediyesi'ne ait 29 TOG 002 plakalı makam aracı, Halil D. (27) yönetimindeki 29 JAA 118 plakalı jandarma minibüsüne sağ taraftan çarptı.

JANDARMA ARACI YAN YATTI 2 ASKER YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle jandarma aracı yan yattı. Kazada jandarma personeli Halil D. ile Abdulmuttalip Ç. (27) yaralandı. Yaralı askerler, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

(İHA)

