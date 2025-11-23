Gümüşhane’de iki araç çarpıştı: 4 yaralı

Kaza öğleden sonra Gümüşhane Hacıemin Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Orhan K. (59) yönetimindeki otomobil, Mescitli Varyant Tüneli girişini kaçırdığı sırada yan yoldan dönüş yapmak isterken, merkez istikametine sol şeritte ilerleyen Berkay Ş. (23) idaresindeki minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan 3 kişi ile minibüs sürücüsü yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır