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Gümüşhane'de ilginç kaza! Bir anda önüne fırladı: Şoför hayatının şokunu yaşadı!

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Gümüşhane-Trabzon karayolunda seyir halindeki otomobilin sürücüsü Yahya Gülgönül, bir anda önüne çıkan ayıya çarptı. Yola savrulan ayı telef olurken araçta ise maddi hasar oluştu.

Gece saatlerinde merkeze bağlı İkisu köyü yakınlarında meydana gelen kazada 34 DG 5756 plakalı otomobiliyle Gümüşhane’den Trabzon istikametine ilerleyen Yahya Gülgönül aniden yola çıkan bir ayıya çarptı.

Gümüşhane de ilginç kaza! Bir anda önüne fırladı: Şoför hayatının şokunu yaşadı! 1

Kazada çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen ayı olay yerinde telef olurken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Gümüşhane de ilginç kaza! Bir anda önüne fırladı: Şoför hayatının şokunu yaşadı! 2

Sürücü Gülgönül ve araçta bulunan bir şahsın yara almadan kurtulduğu kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleriyle birlikte jandarma ekipleri sevk edildi.

Gümüşhane de ilginç kaza! Bir anda önüne fırladı: Şoför hayatının şokunu yaşadı! 3

Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından telef olan ayı yoldan kaldırılarak alanda temizlik yapıldı.

Gümüşhane de ilginç kaza! Bir anda önüne fırladı: Şoför hayatının şokunu yaşadı! 4

Gümüşhane de ilginç kaza! Bir anda önüne fırladı: Şoför hayatının şokunu yaşadı! 5

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gümüşhane kaza
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