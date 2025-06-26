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Gümüşhane’de kene ısırması sebebiyle hastanede tedavi gören bir kişi hayatını kaybetti

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde kene ısırması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) teşhisiyle tedavi altına alınan bir kişi hayatını kaybetti.

Gümüşhane’de kene ısırması sebebiyle hastanede tedavi gören bir kişi hayatını kaybetti

Kelkit ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki Mehmet D., bulantı ve kusma şikayetleriyle Gümüşhane Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Hastaneye yatışının ikinci gününde, oğlu tarafından vücudunda fark edilen kene sonrası yapılan tetkiklerde Mehmet D.’ye KKKA teşhisi konuldu.

10 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Yaşlı adam daha sonra buradan Erzurum Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. 10 gün boyunca yaşam mücadelesi veren yaşlı adam geçen pazar günü hayatını kaybetti.

Yaşlı adamın cenazesi memleketi Yukarı Alıçlı köyünde toprağa verildi.

(İHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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kene kırım kongo kanamalı ateşi Gümüşhane
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