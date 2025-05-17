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Gümüşhane’de olası kadın cinayetini esnaf engelledi: Cesur müdahale anı kamerada!

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Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde kızını rahatsız ettiğini söyleyerek uyardığı saldırgan tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan kadın gördüğü bir dükkana sığındı. Esnafın cesur müdahalesi olası bir kadın cinayetinin önüne geçti. O anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Gümüşhane’deki olay Kelkit ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde tarım aletleri satışı yapan bir iş yerinin önünde meydana geldi. M.Y. isimli kadın uzun süredir kızı T.Y.’yi rahatsız ettiği öğrenilen saldırgan H.M. ile iş yeri önünde karşılaştı. M.Y.’nin bir daha kızını rahatsız etmemesini aksi takdirde polise şikâyette bulunacağını söylemesi üzerine saldırgan belindeki bıçağı çıkararak kadına saldırdı.

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Saldırıyı fark eden iş yeri sahibi Beytullah Nas ise duruma hızlı bir şekilde müdahalede bulundu. Kadının bıçak darbesi almasını son anda engelleyen Beytullah Nas daha sonra saldırganı etkisiz hale getirdi.

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O anlar iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken saldırgan H.M.’nin daha önce da babasını bıçakla yaraladığı öğrenildi. Saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

"OĞLUM MÜDAHALE ETMEMİŞ OLSA BİR KADIN CİNAYETİ OLABİLİRDİ"

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Olayla ilgili konuşan Beytullah Nas’ın babası Ali Nas, "Dün saldırıya uğrayan kadınla saldırıyı gerçekleştiren şahıs burada karşılaşıyorlar. Kadın şahsın kızını rahatsız ettiğini ve bir daha yapmaması gerektiğini aksi takdirde polise vereceğini söylüyor söylüyor.

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O sırada benim oğlum çapa makineleriyle uğraşıyor saldırganın elini cebine attığını görür görmez benim oğlum müdahale ediyor ve saldırganı önlüyor. O bıçak benim oğluma da saplanabilirdi ama o müdahale etmemiş olsa bir kadın cinayeti meydana gelebilirdi.

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Benim oğlum zaten çocukluktan beri sporla ilgileniyor kendi halinde cesur biri" dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gümüşhane
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