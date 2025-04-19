Gümüşhane’de otomobil tıra çarptı! 2 kişi yaralandı: "Şoförün durumu iyiydi ama..."

Kaza, akşam saatlerinde Gümüşhane merkez İkisu köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Trabzon’dan Gümüşhane istikametine hareket halindeki 24 ABS 931 plakalı otomobilin sürücüsü Ahmet Şahin E. (23) henüz belirlenemeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybedince otomobil önünde ilerleyen Ertuğrul T. idaresindeki 29 DB 737 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yol kenarındaki refüje çarparak durabildi. Kazada otomobilin sürücüsü ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Yasin Ş. (31) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, polis, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan sürücü Ahmet Şahin E. ve Yasin Ş., 112 acil sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, Yasin Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

"ŞOFÖRÜN DURUMU İYİYDİ AMA YOLCU OLAN ARKADAŞIN DURUMU İYİ DEĞİLDİ"

Öte yandan kaza yapan otomobilin arkasından ilerleyen ve kazaya şahit olan bir otomobilin içerisindeki panik anları da cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza yapan otomobilin arkasında seyreden ve kazanın ardından yaralılara müdahalede bulunan sürücü Hasan Çolak, "Önümde araç seyrederken İkisu mevkiinde önünde seyreden tıra arkadan çarptı ve daha sonra refüje çarparak durabildi. 1’i ağır yaralı 2 kişi vardı. Şoförün durumu iyiydi ama yolcu olan arkadaşın durumu iyi değildi" dedi.

(İHA)