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Gümüşhane'de trafik güvenliği için eğitim verildi

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı, trafik güvenliğini artırmak amacıyla eğitim programı düzenledi. Eğitimde pek çok konu ele alındı.

Gümüşhane'de trafik güvenliği için eğitim verildi

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma Timlerince trafik güvenliğinin artırılması ve kazaların önlenmesi amacıyla 96 personele eğitim verildi.

Gümüşhane de trafik güvenliği için eğitim verildi 1

Karayolları, Orman İşletme Müdürlüğü, Aksa Doğalgaz, Aksa Elektrik ve itfaiye personelinin katıldığı eğitimde güvenli sürüş, emniyet kemeri, alkollü araç kullanımı, hız kuralları, kış şartlarında araç kullanımı ve geçiş üstünlüğü gibi konularda bilgilendirme yapıldı.

Gümüşhane de trafik güvenliği için eğitim verildi 2

Yetkililer, trafik güvenliğine yönelik eğitim ve denetimlerin devam edeceğini bildirdi.

Gümüşhane de trafik güvenliği için eğitim verildi 3


Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Gümüşhane eğitim jandarma
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