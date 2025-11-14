HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Gümüşhane’de uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

Gümüşhane’de jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı.

Gümüşhane’de uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışma kapsamında E.N., M.K., M.T. ve R.T.’nin Yeşilyurt köyü mevkiinde uyuşturucu madde kullandığı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine KOM ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye giderek çalışma yaptı. Narkotik köpeğinin şahıslara ve araca tepki vermesi üzerine, adli arama kararına istinaden gerçekleştirilen aramada 2 gram kubar esrar, 4 adet captagon uyuşturucu madde ve 95 gram bonzai ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla şüpheli şahıslar hakkında adli tahkikat başlatıldı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
WhatsApp’ın desteklediği cihazlar 2025: Hangi telefonlarda WhatsApp kullanılabiliyor?WhatsApp’ın desteklediği cihazlar 2025: Hangi telefonlarda WhatsApp kullanılabiliyor?
27 ton belgesiz kara midyesi ele geçirildi27 ton belgesiz kara midyesi ele geçirildi

Anahtar Kelimeler:
Gümüşhane
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şehitlerimizin yasını tutarken Yunanistan'dan skandal paylaşım

Şehitlerimizin yasını tutarken Yunanistan'dan skandal paylaşım

Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi defalarca bıçakladı

Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi defalarca bıçakladı

Beşiktaş'tan Rafa Silva için resmi açıklama!

Beşiktaş'tan Rafa Silva için resmi açıklama!

Çöpten karton toplarken görüntülenmişti! Sessizliğini bozdu

Çöpten karton toplarken görüntülenmişti! Sessizliğini bozdu

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Asgari ücret için net oranı gerekçeyle açıkladı! 'Aynı şey olacak'

Asgari ücret için net oranı gerekçeyle açıkladı! 'Aynı şey olacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.