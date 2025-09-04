HABER

Gümüşhane’deki kazada yaralanan Trabzonlu genç kurtarılamadı

Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Arılı köyü yakınlarında dün meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 25 yaşındaki kamyon şoförü kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Dün akşam saatlerinde İkisu-Şiran karayolu Arılı köyü Avsallı mevkiinde gerçekleşen yağışın ardından Mustafa A. kontrolündeki 38 ALZ 411 plakalı araç karşı yönden gelen ve Şiran istikametine ilerleyen Samet Oral (25) yönetimindeki 61 K 3494 plakalı kamyonla kafa kafaya çarpışmıştı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından yoldan geçen vatandaşlar ve AFAD ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Samet Oral, olay yerindeki ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.
Gece yarısı Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesine sevk edilen Oral, yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Trabzon’un Beşikdüzü ilçesi Resullü Mahallesi sakinlerinden olan ve "Genç Kaptan" lakaplı Samet Oral’ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

