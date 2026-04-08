Gümüşhane'nin en eski terzisi: 56 yıllık meslek yolculuğu

Gümüşhane'de 1970 yılından bu yana terzilik yapan 75 yaşındaki İlyas Aslan, mesleğine bağlıdır. Dükkanında öleceğini ifade etti.

Gümüşhane'nin sosyal ve ticari hayatının tanıklarından biridir. 56 yıldır makasını elinden bırakmamaktadır. 1950 yılında terzi olarak yaşamına başladı.

İki yıllık çıraklık eğitimini aldıktan sonra askerlik görevini tamamladı. Askerlik sonrası Gümüşhane'de ticaret hayatına adım attı. İlk dükkanını toprak sahada açtı. Son 40 yılı Kemaliye Camii altındaki dükkanında geçirilmiştir.

Terzilik mesleğinin altın çağlarını yaşadığını belirtmektedir. Anavatan Partisi iktidarında işlerin yoğun olduğunu ifade etti. Emniyet mensuplarının üniformalarını sıkça dikti. Üst düzey yöneticiler kıyafetlerini getirirdi. O günlere olan özlemini dile getirdi. İşlerinin yoğun olduğu yıllardan bahsetti.

“ÖLENE KADAR BURADAYIM”

Çırak sorununa dikkat çekti. Günümüzde çırak bulmanın imkansız hale geldiğini söyledi. Gençlerin zanaat öğrenmek yerine memur olmayı tercih ettiğini belirtti. Artık kimsenin bu mesleği tercih etmediğini dile getirdi. İlerleyen yaşı ve sağlık sorunlarına rağmen dükkanını açmaya devam ediyor. Müşterileri ile olan ilişkisine de vurgu yaptı. İstanbul’a göç eden eski müşterileri hala onu ziyaret ediyor. Gümüşhane'ye geldiklerinde iş yaptırmaya geliyorlardı.

İlyas Aslan, “Ölene kadar buradayım” dedi. Arkadaşlarına da bir gün dükkanında öleceğini söyledi. Bu meslek onun için çok değerli. Gümüşhane'nin önemli bir parçası olarak kalmaya devam edecek.