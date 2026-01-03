Gümüşhane’de aç kalan yaban hayvanları için seferberlik

Gümüşhane’de yoğun kar yağışının ardından doğal besin kaynakları azalan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) tarafından organize edilen etkinlikte, yoğun kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğada belirlenen uygun noktalara ot ve buğday bırakıldı.

Ekiplerle omuz omuza vererek karla kaplı zeminde ot ve buğday çuvallarını taşıyan Vali Aydın Baruş, bu malzemeleri başta yaban keçileri olmak üzere yaban hayvanlarının kolaylıkla ulaşabileceği ve güvenle beslenebileceği şekilde bıraktı.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bilal Sarıdoğan ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü İlbeyi Aydın’ın da katılımıyla gerçekleştirilen programda açıklamalarda bulunan Vali Aydın Baruş, "Gümüşhane dağlarının süsü" olarak nitelendirilen yaban keçilerinin sayısının il genelinde 3 bini aştığını ifade etti.

Yemleme çalışmasının ardından yaban keçilerini gözlemleyen Vali Baruş, Gümüşhane’nin flora ve fauna açısından son derece zengin olduğuna dikkat çekerek, yüksek zirveler ve derin vadilerin yaban hayatı için doğal bir yaşam alanı oluşturduğunu vurguladı.

Yaban hayatının korunmasının ortak bir sorumluluk olduğunun altını çizen Vali Baruş, yoğun kar yağışının etkili olduğu dönemlerde bu tür yemleme çalışmalarının Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından düzenli aralıklarla sürdürüldüğünü, bugün de yaklaşık 150 kilogram yonca ve 200 kilograma yakın buğdayın doğaya bırakıldığını belirtti.

Gümüşhane genelinde 3 bini aşkın yaban keçisi bulunduğunu ifade eden Vali Baruş, "Güzellikleriyle doğamıza çok önemli bir renk veriyorlar ve doğal yaşantımızın zenginliğine çok ciddi bir şekilde katkıda bulunuyor yaban keçilerimiz. Bunları korumak bütün Gümüşhaneliler olarak bizim sorumluluğumuz. Bunu her zaman övünerek söylüyoruz ki Gümüşhane insanı da burada mevcut bulunan yaban hayatına sahip çıkıyor. Onları korumak için elinden geleni yapıyor" diye konuştu.

Vatandaşlara önemli bir çağrıda bulunan Vali Baruş, yaban keçilerine ve diğer yaban hayvanlarına zarar vermeye yönelik her türlü yasa dışı faaliyetin derhal Jandarma ve Doğa Koruma ekiplerine bildirilmesini istedi.

Fotokapanlar, dürbünlü gözlemler ve saha denetimleriyle yaban hayatının sürekli takip edildiğini belirten Vali Baruş, "Doğa içerisindeki yaban hayatının hepsinin bir dengesi var, hepsinin bir yaratılış hikmeti var. Bu zenginliği devam ettirmemiz için bu hayatı da ciddi bir şekilde korumamız lazım. İlimizde de bu çalışmalar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğümüzün fotokapanlarıyla, gözlem olanaklarıyla, dürbünle gözetleme sayesinde yoğun bir şekilde devam ediyor. Hayvanlarımızı korumayı sürdüreceğiz. Bu zenginliği gelecek nesillerimize iftiharla bırakacağız. Duyarlı tüm vatandaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Gümüşhane’de kış şartlarının ağırlaştığı bu dönemlerde yaban hayvanlarının beslenme güçlüğü yaşamaları nedeniyle yaban hayatının korunması, ekosistem dengesinin sürdürülmesi, yaban hayvanlarının yerleşim alanlarına yönelmesinin ve insan-yaban hayvanı çatışmasının önlenmesi amacıyla, kontrollü ve bilinçli yemleme faaliyeti yapılıyor. Bu kapsamda Gümüşhane Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yaban hayvanlarının ve kuş türlerinin aç kalmasını önlemek amacıyla 5 ton ot ile 10 ton buğday alımı gerçekleştirdi.

İl genelinde vatandaşların ve DKMP ekiplerinin yoğun koruma ve kontrol faaliyetlerinin etkisiyle Merkez ilçe sınırlarında 2011 yılında 7 olan yaban keçisi sayısı 2025 yılında binin üzerine çıkarken, il genelinde de 2025 yılında yapılan envanterde yaban keçisi sayısının 3 binin üzerine çıktığı belirlendi.

