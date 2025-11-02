Gümüşhane’de ayı park halindeki araca saldırdı

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesi sınırlarında bulunan Kadırga Yaylası’nın Oğuz Mahallesi’nde bir ayı, park halindeki araca saldırdı. Yaylada yaşayan 66 yaşındaki Arslan Özdemir sabah saatlerinde aracının yanına gittiğinde, aracın zarar görmüş olduğunu gördü. Aracı inceleyen vatandaş ayının pençe izlerini gördü. Ayının önce aracın camlarını kırdığı, ardından kaportayı pençe darbeleriyle ezdiği görüldü. Şiddetli darbelerin etkisiyle araç yaklaşık 50 santimetre yerinden kaydı.

Olayın ardından bölge sakinleri, ayının aynı bölgede daha önce de görüldüğünü belirterek yetkililerden önlem alınmasını istedi.

Kaynak: İHABu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır