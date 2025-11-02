HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Gümüşhane’de ayı park halindeki araca saldırdı

Gümüşhane’de bir ayı park halindeki otomobile saldırdı. Araçta hasar meydana geldi.

Gümüşhane’de ayı park halindeki araca saldırdı

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesi sınırlarında bulunan Kadırga Yaylası’nın Oğuz Mahallesi’nde bir ayı, park halindeki araca saldırdı. Yaylada yaşayan 66 yaşındaki Arslan Özdemir sabah saatlerinde aracının yanına gittiğinde, aracın zarar görmüş olduğunu gördü. Aracı inceleyen vatandaş ayının pençe izlerini gördü. Ayının önce aracın camlarını kırdığı, ardından kaportayı pençe darbeleriyle ezdiği görüldü. Şiddetli darbelerin etkisiyle araç yaklaşık 50 santimetre yerinden kaydı.
Olayın ardından bölge sakinleri, ayının aynı bölgede daha önce de görüldüğünü belirterek yetkililerden önlem alınmasını istedi.

Gümüşhane’de ayı park halindeki araca saldırdı 1

Gümüşhane’de ayı park halindeki araca saldırdı 2

Gümüşhane’de ayı park halindeki araca saldırdı 3Kaynak: İHABu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sonbaharın renk cümbüşü Uludağ eteklerindeSonbaharın renk cümbüşü Uludağ eteklerinde
Van’da trafik kazası: 1 yaralıVan’da trafik kazası: 1 yaralı

Anahtar Kelimeler:
ayı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dikkat çeken Türkiye ve İsrail çıkışı! "Bence bu olmayacak"

Dikkat çeken Türkiye ve İsrail çıkışı! "Bence bu olmayacak"

Kahvehaneyi basan emekli polis dehşet saçtı: 2 ölü, 2 yaralı

Kahvehaneyi basan emekli polis dehşet saçtı: 2 ölü, 2 yaralı

Okan Buruk'tan maçın hakemine olay tepki! Orta sahaya kadar yanına gitti ve...

Okan Buruk'tan maçın hakemine olay tepki! Orta sahaya kadar yanına gitti ve...

Reha Muhtar havalimanında ortalığı birbirine kattı!

Reha Muhtar havalimanında ortalığı birbirine kattı!

Bakan Yerlikaya 1 yılda kaç Suriyeli'nin ülkesine döndüğünü açıkladı!

Bakan Yerlikaya 1 yılda kaç Suriyeli'nin ülkesine döndüğünü açıkladı!

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, cezaevindeki hücresinde ölü bulundu

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, cezaevindeki hücresinde ölü bulundu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.