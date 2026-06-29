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Gümüşhane’de uyuşturucu operasyonu

Gümüşhane’de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 60 gram kubar esrar ile 28 adet sentetik ecza hapı ele geçirilirken, 1 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında O.Ö.

Gümüşhane’de uyuşturucu operasyonu

Gümüşhane’de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 60 gram kubar esrar ile 28 adet sentetik ecza hapı ele geçirilirken, 1 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında O.Ö. isimli şahsın ikametinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşıldı.

Merkez ilçeye bağlı Karamustafa köyündeki adreste yapılan aramada 60 gram kubar esrar, 28 adet sentetik ecza hapı, 219 adet 9 milimetre çapında tabanca fişeği ile 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak" suçundan adli tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gümüşhane
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