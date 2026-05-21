Gümüşhane’de zincirleme kaza: 4 yaralı

Gümüşhane’de meydana gelen 4 araçlı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Kaza, bugün öğle saatlerinde Elmalı Caddesi üzerinde meydana geldi.

Kaza, bugün öğle saatlerinde Elmalı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.G. yönetimindeki 61 JA 260 plakalı otomobil Bayburt istikametine seyir halindeyken trafik yoğunluğu nedeniyle bekleyen Y.A. idaresindeki 19 FB 209 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 19 FB 209 plakalı araç önünde bulunan A.B.K. yönetimindeki 29 ABF 231 plakalı araca, o araç da F.A. idaresindeki 06 BMD 567 plakalı araca çarptı.

Meydana gelen zincirleme kazada 61 JA 260 plakalı aracın sürücüsü 30 yaşındaki G.G. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan 44 yaşındaki F.B., 19 FB 209 plakalı araçta bulunan 20 yaşındaki S.A. ve 20 yaşındaki Z.B. hafif şekilde yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

