Günde kaç saat uyumak idealdir? İdeal uyku süresi

Sağlıklı bir uykunun süresi, düzeni ve kalitesi insanın genel sağlığı için doğal bir iyileştirici olarak görülür. Son yıllarda yapılan araştırmalar, uykunun genel sağlık üzerindeki etkilerini açıkça ortaya koyar. Fakat birçok insan çeşitli nedenlerle kaliteli uyku uyuyamaz. Duygusal dalgalanmalar, sosyal yaşamın yoğunluğu, sağlık sorunları ya da stres gibi durumlar uykuyu olumsuz etkiler. Peki, günde kaç saat uyumak idealdir?

Defne Vera Şahin

Uyku gün içerisindeki zihinsel ve fiziksel yorgunluğu atmak için oldukça önemlidir. Vücut kendini yenilemek ve onarmak için uykuya ihtiyaç duyar. Bu yüzden sağlıklı bir yaşam için uyku kalitesine dikkat etmek ve mümkün olduğunca iyi uyumaya özen göstermek çok önemlidir. Bireylerin uyku hakkında detaylı bilgi edinmesi de oldukça gereklidir. Zira kalitesiz bir uyku ve yeterince dinlenememe durumunda beden ve ruhsal sağlığı sarsılabilir. Uyku sorunu yaşayan ya da sağlıklı bir yaşam tarzı benimseyen kişiler ideal uyku süresinin ne kadar olduğunu merak ederler.

Günde kaç saat uyumak idealdir?

İnsanlar doğadaki pek çok canlı gibi gündüz ve gece döngüsünden oluşan 24 saatlik dilime göre uyum sağlamıştır. Buna göre canlılar her gece ortalama 6 ila 9 saat arasında değişen totalde 8 saatlik bir uykuya ihtiyaç duyar. Aslında uyku ihtiyacı genetik olarak belirlenir. Fakat insanların %90’ı ideal olarak kabul edilen 7,5-8 saat kadar uyur. Çoğunlukla bu kadar uykunun yeterli olduğunu söylerler.

İnsanların yaklaşık %5’i 6 saatten az uyurken, diğer %5’i ise 12 saat veya daha fazla uyuma ihtiyacı hisseder. İdeal uyku süresi sabah uyanıldığında ne kadar dinlenmiş hissedildiğine bağlı olarak anlaşılabilir. Bununla beraber gün içerisinde gösterilen performans da takip edilmelidir. Ne kadar uyunulursa uyunsun ertesi gün hala yorgun ve dinlenmemiş hissediliyorsa bu durum uyku bozukluklarının habercisi olabilir.

Uyku sorunu yaşayan kişilerin tıbbi değerlendirme ile destek alması gerekebilir. İdeal uyku süresi yaş, cinsiyet ve kişisel ihtiyaçlara göre farklılık göstermektedir. Sağlık uzmanları genel olarak ortalama önerilerde bulunur.

Sağlıklı bir uyku düzeni için tavsiye edilen süreler ise şu şekilde sıralanabilir:

  • Yetişkinler (18-64 yaş) için günlük 7 ila 9 saat uyku, bedenin ve zihnin tam anlamıyla yenilenmesi için en uygun aralıktır.
  • 65 yaş ve üzeri için genellikle 7 ila 8 saatlik uyku yeterlidir. Yaş ilerledikçe uyku ihtiyacının biraz daha azaldığı bilinir. Fakat kaliteli uyku almaya devam etmek çok önemlidir.
  • 14-17 yaş aralığındaki kişilerin büyüme ve gelişim süreçleri devam eder. Bunun için günde 8 ila 10 saat arasında uyumaları gerekir.

Kaliteli uykunun önemi

Uyku bedenin ve zihnin kendini yenilemesi için ihtiyaç duyulan bir süreçtir. Kaliteli uyku hem fiziksel sağlığın hem de ruhsal dengenin temelini oluşturur. Günümüzde ise hayatın getirdiği stres, ekran bağımlılığı gibi nedenlerden dolayı pek çok insan sağlıklı bir uykuya ulaşamamaktadır. Bu durumun üzerine bir de insomnia gibi uyku bozuklukları eklendiğinde sorun daha da karmaşık bir hal alır.

Yalnızca yeterli uyku alındığında genel vücut sağlığı korunabilir. Bununla beraber kişinin fizyolojik ve ruhsal yapısının da daha iyi olmasını sağlar. Uyku sorunu yaşanması durumunda bazı tedbirler alınarak uyku kalitesi artırılabilir.

Yetersiz uykunun insan sağlığı üzerindeki etkileri bilindiğinde uykunun önemi daha iyi anlaşılabilir. Uyku sorunu yaşayan kişilerde görülebilecek olumsuz etkiler şu şekilde sıralanabilir:

  • Yorgunluk
  • Yavaşlık
  • Odaklanamamak
  • Hafıza problemleri
  • Hızlı mod değişikliği
  • Kilo alma
  • Düşük bağışıklık sistemi
  • Kaza ve yaralanma riskinde artış
  • Cinsel isteksizlik
  • Kronik inflamasyon
  • Kalp hastalıkları
  • Öğrenme kabiliyetinde azalma
  • Eklem ağrıları
