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  4. Gündem olan anlar! İstanbul metrosunda manidar 'İmamoğlu anonsu'

Gündem olan anlar! İstanbul metrosunda manidar 'İmamoğlu anonsu'

20.03.2025 09:38
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Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
20.03.2025 09:38
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Dün şafak operasyonuyla gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek için dün on binlerce kişilik kalabalık bir grup Saraçhane'deki İBB binasının önüne gitmişti. Bugün ise İstanbul'daki metrolarda İmamoğlu'nun sesinden anonslar yapıldığı görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa süre içerisinde onlarca yorum ve beğeni aldı.

İmamoğlu kendisine yöneltilen Medya A.Ş. ve Kent Uzlaşısı soruşturmaları kapsamında dün sabah saatlerinde yoğun bir polis baskınıyla gözaltına alındı. Birkaç gün önce lisans diploması usulsüzlük gerekçesiyle iptal edilen İmamoğlu'na destek için CHP lideri Özgür Özel vatandaşları Saraçhane'deki İBB binasının önüne davet etmişti. Kalabalık grup burada toplanarak İmamoğlu'na destek vermişti.

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METROLARDA DİKKAT ÇEKEN 'İMAMOĞLU ANONSU'

Bugün ise İstanbul'daki metrolarda İmamoğlu'nun sesinden anonslar yapıldığı görüldü.

Anonsta İmamoğlu'nun "Bu savaşı kazanacağım. Allah şahit. Hodri meydan!" dediği duyuldu.

Paylaşılan görüntüler sosyal medyada kısa süre içerisinde viral oldu.

İMAMOĞLU: "DAYANIŞMANIN VE UMUDUN ÖNÜNDE HİÇBİR GÜÇ DURAMAZ"

Öte yandan İmamoğlu ise X hesabından "Dayanışmanın ve umudun önünde hiçbir güç duramaz. Mücadelemiz çocuklarımız için, hak için, hukuk için, adalet için, güzel yarınlar için" notunu düştüğü bir paylaşımda bulundu.

İmamoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

Ekmek teknesi yanmasın diye alevlerle mücadele etmeye çalıştıEkmek teknesi yanmasın diye alevlerle mücadele etmeye çalıştı
Esenler’de sokak ortasında 'uyarı'cinayetiEsenler’de sokak ortasında 'uyarı'cinayeti
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Gözaltı Özgür Özel CHP ibb
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