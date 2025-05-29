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Gündem olan çıkış sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti! Nevşin Mengü ve Emrah Gülsunar için suç duyurusu

CHP'nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adı kurultay tartışmalarında geçmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde gazeteci Nevşin Mengü'nün çıkışı kamuoyunda ses getirdi. Onun üzerine akademisyen Dr. Emrah Gülsunar da Kılıçdaroğlu için sert ifadeler kullandı. Kılıçdaroğlu cephesi yaşananların ardından harekete geçerek iki isim için de suç duyurusunda bulundu.

Gündem olan çıkış sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti! Nevşin Mengü ve Emrah Gülsunar için suç duyurusu
Ufuk Dağ

CHP'de kurultay tartışmaları alevlenerek devam ediyor. Her gün yeni iddiaların çıktığı konuyla ilgili bir çıkış da Nevşin Mengü'den gelmişti. Yaşananların ardından Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Nevşin Mengü ve akademisyen Dr. Emrah Gülsunar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

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AÇIKLAMALARI GÜNDEM OLMUŞTU

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı ile 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptaline yönelik açılan davanın 30 Haziran’a ertelenmesinin ardından, süreçle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunan gazeteci Nevşin Mengü ve akademisyen Emrah Gülsunar hakkında eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından suç duyurusunda bulunuldu.

'HAKARET VE İFTİRA'

Gerçek Gündem'den Murat Beyaz'ın haberine göre Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, iki gün önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunduğu dilekçede Mengü ve Gülsunar’ı “hakaret” ve “iftira” suçlamalarıyla şikâyet etti.

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NELER YAŞANMIŞTI?

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ve 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin görülen davanın ikinci duruşması 26 Mayıs'ta görülmüş ve mahkeme, davanın özünün, 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan kurultayın yok hükmünde olduğunun tespiti ile iptali, mutlak butlan ile sakatlandığı gerekçesiyle Özgür Özel ve MYK, PM üyelerinin görevden uzaklaştırılması ve Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki PM üyelerinin görevlerine iadesine ilişkin dava olduğunu tutanağa geçirmişti.

30 HAZİRAN'A ERTELENDİ

Söz konusu davanın 3. duruşması 30 Haziran'a ertelenirken, kararın ardından gazeteci Nevşin Mengü, Kılıçdaroğlu ve dava sürecine ilişkin çarpıcı iddialarda bulunmuştu.

MENGÜ: KILIÇDAROĞLU İFADE VERMEK İSTEMİYOR

Mengü'nün YouTube kanalında dile getirdiği iddia şu şekildeydi;

"Savcı ifadeye çağırdı, Kemal Bey ifadeye gitmedi. Bunu şöyle yorumlayanlar oldu, "Kemal Bey mağdur sıfatıyla ifade vermek istemiyor, partiyi korumak için' ancak benim anladığım tam tersiymiş. Benim Ankara'dan çok güvenilir kaynaklardan aldığım bilgi şu, savcı şu mesajı iletmiş, "Kemal Bey gelir, burada ifade verir ve 'Olur mu öyle şey CHP'de yolsuzluk olabilir mi?. Ben o zaman genel başkandım, kendi düzenlediğim kurultayda böyle bir şey olmamıştır. Kabul etmiyorum' derse bu dosyayı kapatırız" demiş savcı. Böyle bir haber yollanmış ancak Kılıçdaroğlu yine de ifade vermeye gitmemiş."

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EMRAH GÜLSUNAR İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Diğer taraftan Kılıçdaroğlu, kendisi hakkında 'hakarete varan' ifadeler kullandığı iddiasıyla akademisyen ve yazar Dr. Emrah Gülsunar hakkında da şikayette bulundu.

GÜLSUNAR NE DEMİŞTİ?

Gülsunar, Mengü'nün Kılıçdaroğlu'na ilişkin iddialarının yer aldığı videoyu alıntılayarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu artık sözün bittiği yer. Bir insanın bile isteye rejimin hukuksuz yargı operasyonuyla kaybettiği genel başkanlığı geri almaya çalışması açık bir onursuzluk ve haysiyetsizliktir. Bu şahıs partiden ihraç edilmeli ve her yerde yüzüne tükürülmelidir."

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Nevşin Mengü kurultay
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