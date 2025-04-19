Gündem olan iddiaların ardından Adalet Bakanı Tunç'tan 'Ayşe Barım' açıklaması: "Hastaneye kaldırıldığı haberleri doğru değil"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Taksim'deki Gezi Parkı odaklı olaylara iştirak ettiğine ilişkin yazılı ve görsel medyada çıkan iddialar üzerine hakkında soruşturma başlatılan ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı menajer, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme" suçundan tutuklanmıştı.

CEZAEVİNDE RAHATSIZLANDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Gazeteci Nevşin Mengü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gezi Parkı soruşturmasında tutuklu yargılanan Ayşe Barım'ın cezaevinde rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldığını yazdı.

Mengü paylaşımında, "Barım’ın cezaevine girmeden önce planlanmış açık kalp ameliyatı vardı. 2 anevrizması var

Maalesef beklenen bir durumdu" ifadelerini kullandı.

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ: "'AYŞE BARIM HASTANEYE KALDIRILDI' HABERLERİ DOĞRU DEĞİL"

Gazeteci Candaş Tolga Işık, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüştüğünü, "Ayşe Barım'ın anevrizma geçirdiği, hastaneye kaldırıldığı haberlerinin doğru olmadığını" X (eski adıyla Twitter) hesabından aktardı.

"Az önce Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile konuştum, "Ayşe Barım'ın anevrizma geçirdiği, hastaneye kaldırıldığı haberleri doğru değil. Akşamüzeri avukatı ve aynı zamanda kardeşi ile görüşmesi sırasında bir haber alıyor ve buna çok üzülerek tansiyonun yükseldiğini söylüyor. Özel bir haber deyip kimseyle paylaşmak istemiyor. Bu esnada tansiyonu ölçülüyor, normal çıkıyor. Cezaevi personeli yine de ileri tetkikler için ambulans çağırmayı, hastaneye sevki öneriyor. Gerek yok deyip, odasında dinlenmek istediğini söylüyor. En son saat 22.00'deki son tansiyon ölçüm sonucu: 14/7. Buna rağmen sağlık durumu düzenli takip ediliyor" dedi."