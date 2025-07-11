Gündem: Terörsüz Türkiye! Her şey Bahçeli'nin uzattığı el ve çağrısı ile başladı... Adım adım Terörsüz Türkiye süreci

Dünyanın yakından takip ettiği Terörsüz Türkiye süreci ilk olarak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin attığı adım ile gündeme gelmişti. Bahçeli, Meclis'te DEM Partili vekillerle tokalaşmış ve teröristbaşı Abdullah Öcalan için çağrıda bulunmuştu. Bahçeli'nin çağrısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 'İç cepheyi güçlendirelim' mesajını verirken, Terörsüz Türkiye süreci bu şekilde başlamıştı.

DEM PARTİ HEYETİ İMRALI'DA ÖCALAN İLE GÖRÜŞTÜ

2024'ün ekim ayında başlayan süreç karşılıklı açıklamalarla sürmüş ve gelinen aşamada DEM Parti heyeti İmralı'da teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşmeye başlamıştı. DEM heyeti ile Öcalan arasında yapılan üçüncü görüşmenin ardından Öcalan'ın mesajı yayınlanmıştı.

ÖCALAN'DAN PKK'YA SİLAH BIRAKMA VE KENDİNİ FESHETME ÇAĞRISI

Öcalan mesajında örgüte seslenerek; PKK'ya kendini feshetme, silah bırakma çağrısında bulunmuştu. Öcalan'ın çağrısının ardından PKK tarafından da bir açıklama gelmiş ve örgütün feshedilerek silah bırakılacağı duyurulmuştu.

VİDEOLU MESAJ! DEM PARTİ 11 TEMMUZ'U İŞARET ETMİŞTİ

Yaşanan gelişmelerin ardından geçen günlerde teröristbaşı Öcalan 1999 yılından bu yana ilk kez kendi sesi ve görüntüsüyle bir mesaj yayınlamıştı. Öcalan, örgüte bir kez daha silah bırakma çağrısı yaparak, "Silahın değil, siyasetin ve toplumsal barışın gücüne inanıyorum. Ve sizi de bu ilkeyi hayata geçirmeye çağırıyorum" demişti. Öcalan'ın videolu mesajının ardından DEM tarafından yapılan açıklamada da PKK'nın 11 Temmuz'da silah bırakacağı belirtilmişti.

TARİHİ SÜREÇTE KRİTİK VİRAJ! PKK SİLAH BIRAKMAYA BAŞLADI

Tarihi süreçte kritik bir viraj bugün geride kalıyor. 20-30 kişilik bir grup PKK'lı silahlarıyla geldikleri Süleymaniye kırsalından silahsız olarak ayrılacak. Öte yandan grupla birlikte PKK/KCK'dan üst düzey bir isim de silah bırakacak.

SÖZDE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN TÜRKİYE'YE DÖNMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL

Silah bırakanlar Irak içinde kalacak ancak örgütsel faaliyet yürütmeyecek. Örgüt adına açıklama yapmayacak. Türkiye'de suç kaydı olmayan, Irak'ın kuzeyinde terör saldırısına katılmadığı tespit edilen örgüt üyeleri Türkiye'ye dönebilecek. İsteyen örgüt üyeleri Irak'ta kalabilecek ya da Suriye'ye geçebilecek.

Sayıları 30 ila 40 arasında değişen ve içlerinde Murat Karayılan, Cemil Bayık, Mustafa Karasu gibi isimlerin bulunduğu PKK/KCK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin Türkiye'ye dönmesi söz konusu olmayacak.

SÜREÇ YAKINDAN TAKİP EDİLECEK

MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın önce Erbil ardından Bağdat'ta yürüttüğü temaslarla şekillenen silah bırakma aşaması için iki kritik unsur var. Bunlardan birincisi sürecin kesintiye uğramadan devam etmesi. Süreç, Türk istihbarat birimlerinin yanı sıra Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi ve Bağdat Merkezi hükümetinden yetkililerin eş güdümüyle yakından takip edilecek.

SİLAHLAR İMHA EDİLECEK

Belirli bir takvim uyarınca farklı bölgelerde teslim edilecek silahlar yakılarak imha edilecek. Ayrıca eş zamanlı olarak örgütün kırsal alandaki büyük silah ve mühimmat depolarının teslim edilmesi için de süreç işletilecek. Teslim alınan silah ve mühimmatlar yine denetim altında ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın gözetiminde imha edilecek.

TERÖRİSTLER İÇİN ÖNGÖRÜLEN SÜRE 2 İLA 5 AY ARASINDA

Silah bırakma aşamasının ikinci kritik unsuru ise takvimi. Yaklaşık 2 bin terörist için öngörülen süre 2 ila 5 ay arasında. Sürenin uzamasının barındırdığı risklerin Terörsüz Türkiye sürecini sekteye uğratmasından endişe ediliyor. O riskler de olası provakasyon ve sabotaj ihtimalleri ile kamuoyunda oluşabilecek önyargılar olarak sıralanıyor. Terörsüz Türkiye süreci Irak sahasında başarıyla uygulanması ve somut sonuçlar alınmasının ardından Suriye sahasında da bölge dinamikleri gözetilerek uygulanması amaçlanıyor.

MECLİS'TE KOMİSYON OLUŞTURULACAK

Silah bırakma sürerken bir sonraki adım için temmuzun ikinci yarısı işaret ediliyor. Örgütün kendini feshi ve silah bırakmasının ardından gerekli yasal alt yapının sağlanması için meclis çatısı altında mesai başlayacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden oluşturulacak komisyon toplumsal entegrasyon için hukuki çerçeveyi belirleyecek. Komisyon bu çerçevede doğrultusunda terörle mücadele ve infaz yasalarında bazı değişikliklerin yapılması, kayyum uygulamasının yeni kriterlere bağlanması gibi bir dizi yasal düzenleme için çalışacak. Komisyonda olgunlaştırılan düzenlemeler ekim ayında meclis açılır açılmaz ihtisas komisyonlarında ele alınıp genel kurula sevk edilecek.

Süreçte hapishanelerde bulunan sayıları 5 bin civarındaki PKK’lıların durumları işledikleri suçlar, kalan cezaları, yaşları ve sağlık durumları göz önüne alınarak yeniden değerlendirilecek. Cezaevlerinde infaz süreleri dolan PKK'lılar infaz komisyonlarındaki incelemelerin ardından iyi hal gözlenmesi halinde denetimli serbestlik uygulamasından faydalanabilecek. Örgüt tarafından ikna edildiği ya da kaçırıldığı tarihte çocuk yaşta olan çok sayıda genç için ise rehabilitasyon ve entegrasyon programları uygulanacak.