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Günden güne kuruyoruz: 9 bin yıllık miras yok oldu: ‘Dünyanın Nazar Boncuğu’ Meke Gölü kurudu! Kuş cenneti ıssız kaldı...

Doğal hazineler bir bir yok oluyor! ‘Dünyanın Nazar Boncuğu’ Meke Gölü tamamen kururken, ‘kuş cenneti’ Düden Gölü de göçmen kuşlar tarafından terk edildi. Kuraklık ve bilinçsiz su kullanımı, Anadolu’nun eşsiz ekosistemlerini tehdit ediyor. Detaylar haberimizde...

Günden güne kuruyoruz: 9 bin yıllık miras yok oldu: ‘Dünyanın Nazar Boncuğu’ Meke Gölü kurudu! Kuş cenneti ıssız kaldı...
Sedef Karatay

Konya’nın Karapınar ilçesinde, 9 bin yıl önce volkanik bir patlamayla oluşan ve “Dünyanın Nazar Boncuğu” olarak bilinen Meke Gölü, tamamen kurudu.

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MEKE GÖLÜ KURUDU!

Bir zamanlar 12 metre derinliğe sahip olan bu eşsiz krater gölü, 2000’li yıllardan itibaren yeraltı sularının azalmasıyla suyunu kaybetti. Kuraklık ve bilinçsiz su kullanımı, gölün maviliğini silip attı. Bölge halkı ve çevreciler, bu doğal mirasın kaybından büyük üzüntü duyuyor. Meke Gölü’nün kuruması, sadece bir doğa harikasının yok oluşu değil, aynı zamanda ekosistemin çöküşünün de bir göstergesi.

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KUŞ CENNETİ ISSIZ KALDI

Konya’nın Kulu ilçesinde bulunan Düden ve Küçük Göl de kuraklığın kurbanı oldu. 1992 yılında SİT alanı ilan edilen bu göller, göçmen kuşların uğrak noktasıydı. Değirmenözü deresi ve çevredeki pınarlardan beslenen göller, su kaynaklarının kurumasıyla sessizliğe gömüldü. Bir zamanlar flamingolar, pelikanlar ve yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan “kuş cenneti”, artık terk edilmiş bir araziye dönüştü. Kuşların göç yollarında önemli bir durak olan bölgenin bu hale gelmesi, biyolojik çeşitlilik için alarm zilleri çalıyor.

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KURAKLIK VE BİLİNÇSİZ SU KULLANIM TEHDİDİ

Anadolu’nun doğal yaşam alanları, kuraklık ve bilinçsiz su kullanımının tehdidi altında. Yeraltı sularının plansızca çekilmesi, sulama için aşırı su tüketimi ve iklim değişikliği, gölleri ve sulak alanları birer birer yok ediyor.

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Uzmanlar, acil önlem alınmazsa daha fazla doğal alanın kaybedileceği konusunda uyarıyor. Çevreciler, su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi ve tarımda su tasarrufu sağlayan yöntemlerin benimsenmesi gerektiğini vurguluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Konya Karapınar Kulu kuraklık Meke gölü
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