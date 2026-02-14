Gündoğmuş'ta toprak kayması: Ulaşıma kapanan yol, tek şeritten trafiğe açıldı

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde sabah saat 10.00 sıralarında meydana gelen toprak kayması, ilçenin girişinde ulaşımı durma noktasına getirdi. İlçe girişindeki Derebağ Mevkii'nde, aşırı yağışların etkisiyle dağ yamacından kopan dev kaya kütleleri karayoluna savruldu. Toprak kayması nedeniyle Manavgat, Alanya ve Gündoğmuş'u birbirine bağlayan ve 2017-2020 yılları arasında inşa edilen stratejik güzergah ulaşıma kapandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri, iş makineleriyle temizlik çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu yolun bir şeridi kontrollü olarak trafiğe açılırken araç geçişleri kontrollü şekilde sağlandığı öğrenildi. Karayolları ekiplerinin yolun tamamen ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Öte yandan yetkililer, yamaçta düşme riski bulunan kaya parçaları nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Bölgede aşırı yağışa bağlı olarak toprak yapısının suya doygun hale geldiği ve yeni toprak kayması riskinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır