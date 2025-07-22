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Gündüz ayrı rekor gece ayrı rekor kıracak! İstanbullular en sıcak gün geliyor... Valiye bile çağrı yaptı

İstanbul'da yaşayan herkesi ilgilendiren haber geldi. Yarın megakentte rekor sıcaklık bekleniyor. Sadece gündüz değil gece de rekordan nasibini alacak. Prof. Dr. Orhan Şen son bilgileri paylaşarak İstanbullulara yarın için 'Dışarı çıkmayın' çağrısı yaptı. Şen ayrıca İstanbul Valisi'ne seslenerek, "Yarın mesai saatini erkene alırsa bu durumu afete dönüşmeden atlatabiliriz" ifadelerini kullandı.

Gündüz ayrı rekor gece ayrı rekor kıracak! İstanbullular en sıcak gün geliyor... Valiye bile çağrı yaptı
Ufuk Dağ

İstanbul'da önümüzdeki günlerde beklenen aşırı sıcak hava dalgası için uyarılar peş peşe geliyor. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, özellikle 23 Temmuz Çarşamba günü kent genelinde sıcaklıkların rekor seviyelere ulaşabileceğini ifade etti.

Gündüz ayrı rekor gece ayrı rekor kıracak! İstanbullular en sıcak gün geliyor... Valiye bile çağrı yaptı 1

SICAKLIK REKORU GELİYOR

Prof. Dr. Şen, İstanbul’da sıcaklığın özellikle güney ilçelerde 38-40 derece bandına çıkabileceğini belirterek, bu seviyelerin tüm zamanların rekorlarını zorlayacağını kaydetti. Şen, sıcaklık dalgasının yarın zirveye ulaşacağını söyledi.

HEM GÜNDÜZ HEM GECE

Uzman isim, sıcak havanın etkisinin sadece öğle saatleriyle sınırlı kalmayacağına da dikkat çekti. Beton ve asfalt yüzeylerin ısıyı uzun süre hapsetmesi nedeniyle, İstanbul’da bunaltıcı havanın akşam saatlerine kadar etkili olacağını belirtti.

Gündüz ayrı rekor gece ayrı rekor kıracak! İstanbullular en sıcak gün geliyor... Valiye bile çağrı yaptı 2

HASTALIĞI OLANLAR DİKKAT

Gece saatleri için de kritik uyarılarda bulunan Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da bu gecenin yılın en sıcak gecelerinden biri olabileceğini söyledi. Tahminlere göre gece sıcaklığı 27°C’ye kadar çıkacak. Bu durumun, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar için ciddi sağlık riskleri oluşturabileceği bildirildi.

Gündüz ayrı rekor gece ayrı rekor kıracak! İstanbullular en sıcak gün geliyor... Valiye bile çağrı yaptı 3

İSTANBUL VALİSİ'NE ÇAĞRI

Prof. Dr. Şen, yetkililere seslenerek İstanbul Valiliği’ne önemli bir çağrıda bulundu. Milyonlarca çalışanın günün en sıcak saatlerinde dışarıda olmasının önüne geçilmesi gerektiğini ifade eden Şen, "Sayın Valimiz, yarın mesai saatini erkene alırsa bu durumu afete dönüşmeden atlatabiliriz" dedi.

Gündüz ayrı rekor gece ayrı rekor kıracak! İstanbullular en sıcak gün geliyor... Valiye bile çağrı yaptı 4

"DIŞARI ÇIKMAYIN"

Prof. Dr. Orhan Şen, vatandaşlara yönelik uyarısını ise net bir dille yaptı: “Yarın dışarı çıkmayın.” Uzmanlara göre bu uyarılar dikkate alınmazsa, İstanbul’da sıcaklık kaynaklı sağlık sorunlarının ciddi boyutlara ulaşması mümkün.

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İstanbul rekor istanbul valisi sıcaklık uyarı
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