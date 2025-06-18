Gündüz kuşağına 'aile saati' ayarı! RTÜK Başkanı Şahin duyurdu: Ekranın köşesinde olacak!

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, televizyonlarda özellikle gündüz kuşağında belli bir zaman dilimini “aile dostu yayın saati” olarak tanımlamak istediklerini açıkladı. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen “Güçlü Medya Bilinçli Toplum” zirvesinin ardından yayınlanan sonuç bildirgesinde yer alan önerilerin uygulanabilirliğini Yeni Şafak’a değerlendiren RTÜK Başkanı Şahin, Aile Dostu Yayın Saati uygulaması hakkında bilgi verdi.

Yeni Şafak'a konuşan Şahin, “Şimdi hâlihazırda yürürlükte olan yönetmeliklerimize göre, 00.00-05.00 saatleri dışındaki zamanlar zaten “korumalı saat” olarak kabul ediliyor. Biz şimdi bunun da ötesine geçerek, özellikle gündüz kuşağında belli bir zaman dilimini “Aile Dostu Yayın Saati” olarak tanımlamak istiyoruz. Bu ne demek? O saatlerde yayınlanacak programların, aile birliğine zarar vermeyen, şiddetten uzak, sansasyonel değil; bilgilendirici, eğitici ve kültürel açıdan değer taşıyan içerikler olması demek” dedi.

SEÇİCİ KURUL OLUŞTURULACAK

Şahin, RTÜK bünyesinde bir “seçici kurul” oluşturularak yayınların içerik açısından incelenmesinin de gündemlerinde olduğunu bildirdi. “Kuruldan onay alan programlar, “Aile Dostu Yayın” olarak işaretlenecek ve ekranın bir köşesinde bunu gösteren bir logo yer alacak” diyen Şahin, “İzleyici o logoyu gördüğünde, karşısındaki içeriğin güvenilir olduğunu bilecek” şeklinde konuştu. Şahin, bu süreci sadece denetim değil, aynı zamanda yapımcıları daha kaliteli içerikler üretmeye teşvik edecek bir fırsat olduğunu belirtti.

TEŞVİK DEVREDE

Zirve kapsamında önerilen Aile Dostu Sertifika Sistemi ile bu yaklaşımı daha kurumsal ve kapsamlı bir hale getirmeyi hedeflediklerini belirten Şahin, “Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız aile ve çocuk dostu yapımların belirlenmesi, ödüllendirilmesi ve teşviki üzerinde durmaktadır. Planladığımız sistemde, sertifika verilecek programlar RTÜK ve ilgili kurumların oluşturacağı bir seçici kurul tarafından değerlendirilecek. Bu değerlendirme hem içerik kriterlerine hem de toplumsal etkisine göre yapılacak” dedi.

AĞUSTOSTA GELİYOR

Şahin, sertifikayı alan yapımların unvanla birlikte teşvik mekanizmalarından da faydalanabileceğini belirterek reklam avantajları, mali destekler, hatta yayın saatlerinde öne çıkarılma gibi uygulamaların gündemde olduğunu belirtti. Şahin, ağustos ayı itibarıyla ilk sertifikaların verilmesini planladıklarını söyleyerek çalışmaların devam ettiğini belirtti.

DİZİLER ANALİZ EDİLECEK

Zirvenin bir başka önerisi “Aile Etki Değerlendirme Raporu” konusuna da değinen Şahin, diziler gibi yapımların topluma etkisinin birkaç bölüm yayınlandıktan sonra analiz edileceğini aktardı. Şahin, “Buradan elde edilecek bulgular da hem sertifikalandırmada hem de kamuoyuna rehberlik etmede kullanılacak” dedi.

‘TELEVİZYONLAR GÖZ BEBEĞİMİZ’

Televizyonlara sahip çıkmanın da görevlerinin bir parçası olduğunu aktaran Şahin, “Televizyonlarımız bizim göz bebeğimizdir. Ama bu göz bebeği, sadece izlenme kaygısıyla her türlü içeriği meşrulaştıran bir mecra haline getiremeyiz. Televizyonlarımızı koruyoruz ama onlar da kamu yayıncılığı kimliğini korumak ve güçlendirmek zorunda. Bu dengeyi birlikte kurmak, bu sorumluluğu birlikte taşımak zorundayız” diyerek toplumun rahatsızlıklarının da göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti.