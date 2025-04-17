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Güneş Sistemi dışındaki gezegende yaşam ihtimaline dair yeni izler bulundu!

İngiltere'de gök bilimciler, Güneş Sistemi'nin dışında bulunan "K2-18b" gezegeninde yaşam olabileceği fikrini pekiştiren yeni kimyasal belirtiler gözlemledi. Araştırmacılara göre bulgular, Güneş Sistemi dışındaki bir gezegende de yaşamın bulunabileceğine yönelik birer delil.

Güneş Sistemi dışındaki gezegende yaşam ihtimaline dair yeni izler bulundu!

İngiltere'deki Cambridge Üniversitesinden gök bilimciler, Dünya'dan yaklaşık 124 ışık yılı uzaklıktaki "K2-18b" adlı gezegene ilişkin araştırma yaptı.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) James Webb Uzay Teleskobu'yla (JWST) elde edilen verileri inceleyen araştırmacılar, bu gezegende geçmişte veya şu an yaşam olabileceğinin belirtisi niteliğindeki bazı kimyasal maddelerin izine rastladı.

Araştırmacılar, "K2-18b"nin atmosferinde, Dünya'da başta mikroorganizmalar olmak üzere birçok canlının ürettiği "dimetil sülfit" ve "dimetil disülfit" gibi bazı kimyasal moleküllerin izlerini buldu.

"YAŞAMIN BULUNABİLECEĞİNE YÖNELİK BİRER DELİL"

Gezegenin atmosferindeki bu moleküllerin, bilinmeyen kimyasal süreçlerden de kaynaklanmış olabileceğini vurgulayan araştırmacılar, bulguların Güneş Sistemi dışındaki bir gezegende de yaşamın bulunabileceğine yönelik birer delil olduğunu belirtti.

Araştırmanın sonuçları "The Astrophysical Journal Letters" dergisinde yayımlandı.

"K2-18b"ye yönelik önceki çalışmalarda, gezegenin atmosferinde metan ve karbondioksit bulunmuştu. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
gezegen yaşam
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