Güneşi gören soluğu Balıklıgöl’de aldı

Şanlıurfa’da iki günlük kar yağışının ardından güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar Balıklıgöl’e akın etti.

Güneşi gören soluğu Balıklıgöl’de aldı

İki günlük kar yağışının ardından Şanlıurfa’da güneş yüzünü gösterdi. Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar soluğu Balıklıgöl’de aldı. Aileleri ile birlikte güneşin tadını çıkaran vatandaşlar, bol bol fotoğraf çektirip balıklara yem verdi.
Arkadaşlarıyla birlikte Balıklıgöl’e giden Erhan Çetiz,"Hava şu anda açtı. Kardan sonra güneş çıkınca arkadaşlarla birlikte Balıklıgöl’e geldik. Karlı hali ile görmek, o mistik havayı solumak istedik. Günümüz güzel geçiyor" dedi.
Balıklıgöl’ü ziyaret eden Halil Doğan ise, " Güzel bir pazar, güzel bir hava, 2 günlük kar yağışının ardından bu güzel havayı fırsat bilerek çıktık. Urfamızın en güzel ve tarihi yeri olan Balıklıgölümüzü ziyarete geldik" diye konuştu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

