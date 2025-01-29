Güneşli günler için son bir hafta! Türkiye'nin dört bir tarafı buz kesecek... İstanbul'a da kar geliyor

Son günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların, yakında düşmesi bekleniyor.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, 5 Şubat itibarıyla hava sıcaklıklarının hızla düşeceğini ve Türkiye'nin pek çok bölgesinde kar yağışının görüleceğini açıkladı.

İSTANBUL'UN TAMAMI

İstanbul'a kar geliyor Prof. Dr. Şen, soğuk hava dalgasının özellikle 5-10 Şubat tarihleri arasında etkili olacağını belirtti. Marmara Bölgesi'nde, özellikle doğu kesimlerinde kar yağışlarının beklendiğini ifade eden Şen, ihtimalin doğu bölgelerinde de yüksek olduğunu vurguladı.

SICAKLIK BİR ANDA DÜŞECEK

Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek. Prof. Dr. Şen, Karadeniz Bölgesi'nde kar yağışlarının etkili olacağını, İç Anadolu Bölgesi'nde ise sıcaklıkların ciddi şekilde düşerken kar yağışının geniş bir alanı kapsayacağını söyledi. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da, özellikle doğu kesimlerinde yoğun kar yağışlarının bekleniyor.

Ayrıca Şen, hava sıcaklıklarının bu hafta ile kıyaslandığında yaklaşık 10 derece birden düşeceğini belirtti.