Güney Afrika'da eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi öldü

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Gauteng eyaletindeki eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Güney Afrika'da eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi öldü

Polisten yapılan açıklamaya göre, Johannesburg şehrinin güneyindeki gece kondu yerleşimi Bekkersdal'deki yerel eğlence mekanını basan kimliği belirlenemeyen silahlı 10 saldırgan, kalabalığa rastgele ateş açtı.

Mekandan kaçmaya çalışan kişileri takip ederek arkalarından ateş açmaya devam eden saldırganlar, o sırada yoldan geçen bir aracın sürücüsünü de hedef aldı.

Sonrasında mekana geri dönerek yerde yatan ölü ve yaralıların para, telefon ve değerli eşyalarını alan saldırganlar, gasbettikleri 2 otomobille olay yerinden uzaklaştı.

Araçtaki sürücü dahil 9 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda, yaralanan 10 kişi hastaneye kaldırıldı.

Güney Afrika'nın Saulsville kasabasındaki bir eğlence mekanına 6 Aralık'ta düzenlenen saldırıda da 2'si çocuk 12 kişi yaşamını yitirmiş, 13 kişi yaralanmıştı.

Dünya genelinde suç olaylarının en sık görüldüğü ülkelerden Güney Afrika'da geçen yıl 27 binden fazla kişi cinayet sonucu yaşamını yitirmişti.

Yetkililer, son dönemde giderek artan suç olayları konusunda vatandaşlara sıklıkla uyarıda bulunuyor.Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Güney Afrika Cumhuriyeti
