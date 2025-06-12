HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Güney Afrika'da şiddetli yağış ve kar fırtınası sele sebep oldu: 67 ölü

Güney Afrika'da etkili olan şiddetli yağış ve kar fırtınasının neden olduğu selde 67 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Güney Afrika'da şiddetli yağış ve kar fırtınası sele sebep oldu: 67 ölü

Kooperatif Yönetimi ve Geleneksel İşler Bakanı Velenkosini Hlabisa, üç gündür devam eden şiddetli yağışların yol açtığı selin etkilediği Güney Afrika’nın Doğu Cape eyaletinde açıklama yaptı.

“BU BİR FELAKET"

Hlabisa, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve ölü sayısının artmasından endişe duyduklarını belirterek, “Bu bir felaket. Ölü sayısı şu anda 57'ye yükseldi. Kayıplar artabilir” dedi.

Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın cuma günü selden etkilenen bölgeyi ziyaret edeceği açıklandı.

(DHA)

12 Haziran 2025
12 Haziran 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Nehirde kaybolmuştu! Cansız bedeni bulunduNehirde kaybolmuştu! Cansız bedeni bulundu
80 binden fazla hedef imha edildi80 binden fazla hedef imha edildi
Anahtar Kelimeler:
sel yağmur güney afrika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın eski oyuncusu gözyaşları içinde isyan etti

Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın eski oyuncusu gözyaşları içinde isyan etti

Senatör yaka paça dışarı çıkarıldı, gözaltına alındı: "Elinizi üzerimden çekin"

Senatör yaka paça dışarı çıkarıldı, gözaltına alındı: "Elinizi üzerimden çekin"

Leroy Sane'den imzayı atar atmaz Fenerbahçe ve Beşiktaş'a gönderme!

Leroy Sane'den imzayı atar atmaz Fenerbahçe ve Beşiktaş'a gönderme!

İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na mektup! Detayları ortaya çıktı

İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na mektup! Detayları ortaya çıktı

Sinan Ateş cinayetinde yeni gelişme! Mahkeme hukuka uygun buldu

Sinan Ateş cinayetinde yeni gelişme! Mahkeme hukuka uygun buldu

Sağlık Bakanlığı duyurdu! Sağlık-1 Botu'nda patlama: 1 ölü, 1 yaralı

Sağlık Bakanlığı duyurdu! Sağlık-1 Botu'nda patlama: 1 ölü, 1 yaralı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.