HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Güney Afrika'dan İsrail'e Gazze'de acil ateşkes çağrısı

Güney Afrika Cumhuriyeti, Gazze'de insani krizin kontrol altına alınması için İsrail hükümetine acil ateşkes çağrısında bulundu. Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Ronald Lamola, yürütme başkenti Pretorya'da düzenlediği basın açıklamasında, "Güney Afrika, Gazze'de derhal ateşkes çağrısında bulunuyor. Filistinlilere yönelik katliamlar katlanarak arttı ve insani krizin kontrol altına alınması için ateşkesin gerekli olduğunu savunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Güney Afrika'dan İsrail'e Gazze'de acil ateşkes çağrısı

Lamola, BM’nin Gazze’deki nüfusun tamamının akut gıda güvensizliği yaşadığını ortaya koyan raporun, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) aldığı geçici tedbirlerin uygulanmaması ya da ateşkesin sağlanmamasının insan eliyle kıtlığa yol açacağı yönündeki endişeleri doğruladığını söyledi.

İsrail'in Gazze’de yaşamı sürdürmek için gerekli araçları yok ettiğini vurgulayan Lamola, bu durumun soykırım niyetinin başka bir kanıtı olduğunu belirtti.

Lamola, “Her iki taraftan da tüm rehinelerin ve siyasi tutukluların serbest bırakılması çağrımızı yineliyoruz.” dedi.

Güney Afrika dan İsrail e Gazze de acil ateşkes çağrısı 1

GAZZE'DE KITLIĞA İLİŞKİN BM RAPORU

BM'nin desteklediği gözlem kuruluşu IPC tarafından yayımlanan son raporda, 15 Ağustos 2025 itibarıyla Gazze şehrindeki kıtlık (felaket seviyesi olarak bilinen IPC'nin 5. seviyesi) makul kanıtlarla doğrulanmıştı.

IPC'nin raporunda "22 ay süren acımasız çatışmaların ardından Gazze Şeridi'nde yarım milyondan fazla insan açlık, yoksulluk ve ölümle karakterize felaket koşullarıyla karşı karşıya." tespitine yer verilmişti.

UAD'DE İSRAİL ALEYHİNE AÇILAN SOYKIRIM DAVASI

Güney Afrika Cumhuriyeti, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle 29 Aralık 2023'te İsrail aleyhine UAD'de dava açmıştı.

Divan, 26 Ocak 2024'te açıkladığı tedbir kararlarında, İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırım fiillerinin işlenmesini önlemek için, Gazze'ye temel hizmetler ve insani yardımın sağlanması için ve soykırım delillerinin yok edilmesini önlemek için etkili ve acil tedbirler alınmasına hükmetmişti.

Güney Afrika dan İsrail e Gazze de acil ateşkes çağrısı 2

İsrail'in bu tedbir kararlarına uymaması üzerine Güney Afrika, aynı yıl 6 Mart ve 10 Mayıs'ta yaptığı başvurularda UAD'den acilen yeni tedbirlere hükmedilmesini talep etmişti.

Divan, 28 Mart ve 26 Mayıs'ta aldığı kararlarda, özellikle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurması ve insani yardımların Filistinlilere ulaşmasının sağlaması için ek tedbirlere hükmetmişti.

(AA)

27 Ağustos 2025
27 Ağustos 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Güney Kore'de eski Başbakan Han'ın tutuklama emri reddedildiGüney Kore'de eski Başbakan Han'ın tutuklama emri reddedildi
781 astsubay jandarma okulundan mezun oldu781 astsubay jandarma okulundan mezun oldu
Anahtar Kelimeler:
İsrail Gazze güney afrika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe'ye gol atan Kerem Aktürkoğlu'ndan flaş hamle! Herkes o anları konuşuyor...

Fenerbahçe'ye gol atan Kerem Aktürkoğlu'ndan flaş hamle! Herkes o anları konuşuyor...

CHP lideri Özel'den AK Parti ve MHP'ye Filistin çağrısı

CHP lideri Özel'den AK Parti ve MHP'ye Filistin çağrısı

Kurşunlamaya giderken yakalandılar: Dilan Polat detayı

Kurşunlamaya giderken yakalandılar: Dilan Polat detayı

CHP'de bir istifa iddiası daha! Belediye başkanı kararını duyurdu

CHP'de bir istifa iddiası daha! Belediye başkanı kararını duyurdu

Bursa'da yasak aşk iddiası can aldı! 3 çocuk annesini acımadan katletti

Bursa'da yasak aşk iddiası can aldı! 3 çocuk annesini acımadan katletti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.