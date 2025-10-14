HABER

Güney Afrika, İsrail aleyhindeki soykırım davasını geri çekmeyecek

Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları nedeniyle İsrail aleyhinde Uluslararası Adalet Divanı’nda (UAD) açtıkları soykırım davasını varılan ateşkes anlaşmasına rağmen geri çekmeyeceklerini açıkladı.

Güney Afrika, İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail aleyhindeki soykırım davasını geri çekmeyecek. Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları nedeniyle İsrail aleyhinde Adalet Divanı’nda (UAD) açtıkları soykırım davasını varılan ateşkes anlaşmasına rağmen geri çekmeyeceklerini açıkladı.

"İSRAİL'İN MAHKEMEYE SUNDUĞUMUZ DİLEKÇELERE CEVAP VERMESİNİ BEKLİYORUZ"

Ramaphosa, anlaşmanın davaya hiçbir etkisi olmayacağını belirterek, "Dediğim gibi, dava devam ediyor ve şimdi İsrail'in mahkemeye sunduğumuz dilekçelere cevap vermesi gereken aşamaya gelindi. Uluslararası Adalet Divanı'nın delillerin sunulması ve incelenmesi için bir tarih belirlemesinden sonra, önümüzdeki yılın ocak ayına kadar bunu yapmak zorundalar" dedi.

TÜRKİYE'YLE BİRLİKTE BİRÇOK ÜLKE DAVAYA DAHİL OLDU

Güney Afrika tarafından 29 Aralık 2023’te BM’nin en üst düzey yargı organı olan Uluslararası Adalet Divanı’nda (UAD) İsrail aleyhinde soykırım davasına, Türkiye, Mısır, Kolombiya, İrlanda ve İspanya’nın da aralarında bulunduğu birçok ülke dahil olmuştu.

(İHA)

14 Ekim 2025
14 Ekim 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

