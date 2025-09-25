HABER

Güney Amerika ülkesi Ekvador’da hapishanede isyan: 17 ölü

Ekvador’da bir hapishanede çıkan isyanda en az 17 kişi hayatını kaybetti. Ekvador'un güneyindeki bir hapishanede de geçtiğimiz günlerde isyan çıkmış ve 14 kişi hayatını kaybetmişti.

Ekvador'un kuzeyindeki Kolombiya sınırına yakın Esmeraldas kentindeki bir hapishanede isyan çıktı. Yetkililer, çıkan isyana güvenlik güçlerinin müdahale ettiğini ve en az 17 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yetkililer, isyanın nedeni hakkında henüz açıklama yapmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.

ÇETE SAVAŞI HAPİSHANEDE İSYANA NEDEN OLDU

Ekvador hükümeti, hapishanelerdeki isyanlardan çeteleri sorumlu tutarak, bulundukları hapishanelerde kontrol sağlamaya çalışan çetelerin savaşının isyana neden olduğunu ifade etti.

Öte yandan Ekvador'un güneyindeki bir hapishanede de geçtiğimiz günlerde isyan çıkmış ve 14 kişi hayatını kaybetmişti.

25 Eylül 2025
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

