Güney Kore'nin başkenti neresi? Güney Kore'nin başkenti hakkında bilgiler

Güney Kore’nin komşuları batıda Çin Halk Cumhuriyeti, kuzeyde Kuzey Kore ve doğuda Japonya’dan oluşmaktadır. Kore Yarımadası’nın güney tarafında yer alan Güney Kore’de resmi diller Korece ve Kore İşaret Dili olarak belirlenmiştir. Korelilerden oluşan ülke nüfusunun %4’lük oranında bir bölümünü diğer etnik kökenli topluluklar oluşturmaktadır. Demonim ise Güney Korelilerden ve Korelilerden oluşur.

Kore Yarımadası’nda tarihteki ilk yerleşkeler Alt Paleolitik dönemde tarihlenmiştir. İlk krallık milattan önce yedinci yüzyılın ilk döneminde Çin kayıtlarında görülmektedir. Üç Kore Krallığı'nın Silla ve Balhae ile bir araya getirilmesinden sonra Kore, Goryeo ve Joseon hanedanları tarafından yönetilmiştir. İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki dönemde Kore, Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler tarafından yönetilen bölgelere ayrılmıştır. Daha sonraki süreçte Kore İmparatorluğu gelmiş ve 1910 yılında Japonya İmparatorluğu’na eklenmiştir.

1948 yılında ülke Kore Cumhuriyeti olmuştur. Kore Savaşı 1953 yılında bitmiş ve savaşın ardından ülke ekonomisi 1990 yılına kadar en hızlı artış görülen ülke ekonomisi olarak kabul edilmiş ve hızla yükseldiği bir sürece girmiştir. 1987 yılında otoriter yönetim sonlandırılmış ve ülke şu anki gibi Asya’daki en üst düzey basın özgürlüğüne sahip olan ülke haline gelmiştir. Güney Kore Cumhuriyeti, G20, Paris Kulübü ve ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü olan OECD’nin Kalkınma Yardım Komitesi üyeliklerine sahiptir.

Çok gelişmiş bir ülke olan Güney Kore, dünya genelindeki en büyük onuncu ekonomiye sahiptir. Ülkedeki vatandaşlar dünyadaki en hızlı internet ulaşımına ve dünya genelindeki en yüksek ikinci sağlık koşulları ile en uzun yıllık yükseköğrenim eğitimine sahiptir. Sağlık koşullarına uygun olarak geliştirilmiş bir yaşam beklentisi oluşturan ülkede dünyadaki en yüksek kalitede sağlık hizmetine eşit erişim sağlanmaktadır.

Goryeo kelimesinden tüketilerek oluşturulduğu bilinen Kore isminin aynı isimli krallık tarafından beşinci yüzyılda kullanıldığı bilinmektedir. Burayı ziyaret eden Pers tüccarların Kore şeklinde zaman içinde değiştirdikleri isim bu hali ile günümüze kadar gelmiştir. Nüfusun ağırlıklı olarak Korelilerden oluştuğu ülkede resmi konuşma dili Korece dilidir. Ülke üniter başkanlık cumhuriyeti ile yönetilmektedir ve kullanılan resmi para birimi Güney Kore Cumhuriyeti Wonu’dur.

Ülkenin en güncel nüfusu yaklaşık olarak 52 milyon civarındadır. Resmi alfabesi Hangul olan Güney Kore’de Koreliler dışındaki etnik gruplar nüfusun %4’ünü oluşturmaktadır. Oldukça köklü bir geçmişe sahip olan Kore Cumhuriyeti’nin varlığı milattan önce 2333 yılına dayanmaktadır.

Güney Kore Cumhuriyeti’nin batı kıyıları ve güney kıyıları oldukça girintili ve çıkıntılıdır. Bu kısımlarda İnchon ve Busan limanları oldukça önemli kabul edilmektedir. Ülkenin doğu kısmı dağlıktır ancak buna rağmen batı kısmında geniş ovalar, alanlar ve tepeler yer almaktadır. Doğu tarafında doğal limanlar bulunmaz ve genel olarak dağlıktır.

Ülkenin iklimi kış aylarında karalardan gelen soğuk rüzgarların etkisi nedeniyle farklılık gösterir. Kış aylarında ülkede kar çok nadir olarak yağar ve yağmur hiç yağmaz. Güneşli ve açık hava ülke genelinde etkindir ancak ayaz nedeni ile kava sıcaklıkları aniden ve sık sık düşebilmektedir. Güney Kore’de yaz ayları Pasifik’ten esen nemli ve sıcak muson rüzgârlarından etkilenir. Yıllık yağış ortalaması yaklaşık olarak 1270 milimetre civarındadır.

Yüzey şekilleri ülkenin iklimi üzerinde son derece etkilidir. Muson rüzgârları bitki örtüsünde tropikal bitkilerin de yer almasına neden olmaktadır. En düşük sıcaklıklar ülke ortalamasında – 25 derece, en yüksek sıcaklıklar ise 38 dereceyi bulabilmektedir.

Güney Kore'nin başkenti neresidir?

Güney Kore’nin başkenti Seul’dur. Resmi adıyla Seul Özel Seul Şehri olarak anılmaktadır. Ülkenin kuzeybatısında yer alan şehir Han Nehri'nin kıyısında nehrin yaklaşık olarak 60 kilometre iç kısmında bulunmaktadır. 1988’de yaz olimpiyatlarına, 2002 yılında FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmış olan Seul aynı zamanda ülkenin en büyük şehridir.

Seul son derece büyük, küresel bir kenttir. Bu şehir aynı zamanda dünya genelindeki dördüncü en büyük metropol ekonomisine sahip bir şehirdir. Güney Kore’nin nüfusundaki 51 milyondan fazla sayıda insanın yaklaşık yarısı bu Seul Ulusal Başkent Bölgesi’nde yaşam sürmektedir.