Güney Sudan'ın başkenti neresi? Güney Sudan'ın başkenti hakkında bilgiler

Güney Sudan Cumhuriyeti, denize kıyısı olmayan bir Doğu Afrika ülkesidir. Sudan’dan 2011 yılında ayrılarak bağımsızlığını ilan etmiş ve aynı zamanda uluslararası alanda tanınmış olan en genç ülke özelliğine sahiptir. Bahrel Cebel bölümünün meydana getirdiği geniş bir bataklık olan Sudd Güney Sudan’ın tam orta kısmında yer almaktadır.

Köklü bir tarihe sahip olan Sudan, Kavalalılar Hanedanlığı döneminde Mısır Hidivliği tarafından işgale uğramıştır. Ardından 1956 yılında bağımsızlık kazanana kadar Britanya Mısır Sudanı ismi altında iki farklı ülke tarafından ortak bir şekilde yönetilmiştir. İlk Sudan İç Savaşı’nın sonrasında 1972 yılında Güney Sudan Özerk Bölgesi kurulmuştur. 1983 yılında bu özerklik Sudan hükumeti tarafından sonlandırılınca ikinci iç savaş başlamıştır. Ardından 2005 yılında bir barış anlaşması yapılarak savaş sona erdirilmiştir.

2011 yılının Temmuz ayında bağımsız bir ülke olan Güney Sudan Cumhuriyeti, bu bağımsızlıktan sonra etnik şiddet ve iç savaş dönemi yaşamıştır. 2020 yılında nihai barış anlaşması imzalanana dek bu durum devam etmiştir. Anlaşma ile taraflar arasında bir koalisyon hükumeti kurulmuş ve savaşın meydana getirdiği mülteciler ülkelerine geri gönderilmiştir.

Nüfusu yaklaşık olarak 12 milyonu bulan Güney Sudan Cumhuriyeti'nde nüfus çoğunluklu olarak Nil halklarından oluşmaktadır. Genç nüfusa sahip olan ülkede çoğunluk 18 yaşın altındadır. Halkın büyük çoğunluğu geleneksel dinlere ve Hristiyanlık dinine mensuptur. Güney Sudan Cumhuriyeti, Afrika Birliği, Doğru Afrika Topluluğu ve Birleşmiş Milletler ile birlikte Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi üyelikleri bulunan bir ülkedir.

Resmi dilin İngilizce olarak kabul edildiği Güney Sudan Cumhuriyeti’nde kabul gören ve tanınan bölgesel diller de bulunmaktadır. Bu diller şunlardır:

Zande dili

Bari Dili

Cuba Arapçası

Nuer Dili

Şilluk dili

Dinka Dili

Lingua Franca

Bitki örtüsü olarak bataklıklar, geniş çayırlar ve tropikal ormanlar ile kaplı olan Güney Sudan Cumhuriyeti, koruma altında olan geniş doğal bölgelere sahip bir ülkedir. Beyaz Nil Nehri Güney Sudan’dan doğan bir nehirdir. Etiyopya ile olan sınırında yer alan Boma Ulusal Parkı ile Sıdd isimli sulak alanı ayrıca Kongo sınırı yakınlarında bulunan Güney Ulusal Parkı doğal yaşam açısından son derece önemli bölgelerdir.

Geniş ve zengin doğal alanlara sahip olan Güney Sudan bu özelliğine rağmen nüfus artışı ve Batı ülkelerinin endüstriyel yatırımlarının artması nedeniyle doğal yaşam sorunları ile uğraşmaktadır. Güney Sudan federal yönetimi, orman yangınlarının olumsuz etkilerini azaltabilmek, su kirliliği ve atık boşaltma konusunda da mücadele verebilmek adına çeşitli projeler geliştirmektedir.

22 yıl boyunca devam eden iç savaşların ardından 2011 yılının Temmuz ayından itibaren resmi olarak bağımsızlığını ilan etmiş olan Güney Sudan Cumhuriyeti, resmi para birimi olarak Güney Sudan Sterlini kullanmaktadır. 12 milyondan fazla nüfusa sahip olan ülkenin yüzölçümü 644329 kilometrekare civarındadır. Federal demokratik başkanlık cumhuriyeti ile yönetilmekte olan ülkenin nüfusunu ağırlıklı olarak Güney Sudanlılar oluşturmaktadır.

Güney Sudan'ın başkenti neresidir?

Güney Sudan Cumhuriyeti’nin başkenti Cuba (Juba) şehridir. Cuba (Juba) şehri aynı zamanda Güney Sudan Cumhuriyeti’nin en büyük şehri olma özelliğine de sahip bir şehirdir. Bunun dışında başkent Cuba (Juba), 2008 yılında açıklanan sonuçlara göre dünyadaki en hızlı büyüyen şehirleri arasında da yer almaktadır. Başkent Cuba (Juba), 19. yüzyılda bir ticaret merkezi olarak kabul edilmiştir. 1922’de çok az sayıda Yunan tüccar Beyaz Nil’in batı kısmındaki bir alana kurulmuş olan Cuba (Juba) şehrine gelmiştir.

Bugün Business District olarak bilinen yeri Rumlar o dönemde yapmıştır. Binalar günümüzde Nil Commercial Bank, Buffalo Commercial Bank, Norveç Konsolosu Evi, Paradise Otel olarak hayatını sürdüren binalardır. Bu binalar 1940 yılına kadar inşa süreçleri devam eden binalardır. Uluslararası bir havalimanı da bulunan başkent Cuba (Juba)’nın yer aldığı Mavi Nil Nehri üzerinde ayrıca köprüler de yer almaktadır.