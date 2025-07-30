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Güney Sudanlı 5 asker, Uganda askerleriyle sınırda yaşanan çatışmalarda öldü

Güney Sudan-Uganda sınırında çıkan çatışmalarda 5 Güney Sudan askerinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Güney Sudanlı 5 asker, Uganda askerleriyle sınırda yaşanan çatışmalarda öldü

Yerel basında yer alan haberlere göre, Güney Sudan Halk Savunma Güçleri (SSPDF) Sözcüsü Lul Ruai Koang, yaptığı yazılı açıklamada, iki ülke sınırında yer alan Central Equatoria eyaletinin Kajo Keji ilçesinin çeşitli noktalarında Uganda güçlerinin saldırı düzenlediğini iddia etti.

Koang, saldırılar sonucu 5 askerin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda sivilin ise yerinden edildiğini belirtti.

Şiddetli çatışmaların nedenlerinin araştırıldığını ifade eden Koang, sınır sorunlarının barışçıl yolla çözülmesi için "Ortak Teknik Sınır Komitesi" kurulması çağrısında bulundu.

Güney Sudan ile Uganda arasında özellikle Kajo Keji ve Moyo/Yumbe bölgelerinde yıllardır süren sınır belirsizliği, zaman zaman silahlı çatışmalara yol açıyor.

2005’ten bu yana verimli tarım arazileri nedeniyle yaşanan anlaşmazlıklar, 2014'te çok sayıda can kaybına neden olmuş, binlerce sivil yerinden edilmişti.

2020 yılında Kajo Keji yakınlarındaki Pogee/Magwi bölgesinde SSPDF ile Uganda Halk Savunma Kuvvetleri (UPDF) arasında çatışmalar olmuş, iki Güney Sudan askeri hayatını kaybetmişti.

Her iki ülke, 2023’te görüşmeler başlatarak sınırın netleştirilmesi yönünde adımlar atsa da 2024 sonuna kadar somut bir ilerleme sağlanamadı. Uganda, Kenya ve Güney Sudan arasında oluşturulan teknik komitelerden de henüz sonuç alınamadı.

Mart 2025'te emrivaki niteliğinde Uganda özel kuvvetleri Güney Sudan’a konuşlandırılmış, bu gelişme bölgesel politikalarda ciddi tartışmalara yol açmıştı.

Uganda’nın askeri müdahalesi, Güney Sudan’ın iç siyasetine ve barış anlaşmalarına müdahale olarak algılanıyor ve iki ülke için de kritik bir sorun oluşturuyor. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Güney Sudan
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