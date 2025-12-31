HABER

Güneydoğu’da kar esareti: Mardin ve Diyarbakır beyaza büründü, yollar kapandı

Meteorolojinin uyarılarının ardından etkili olan yoğun kar yağışı, Diyarbakır ve Mardin’de ulaşımı durma noktasına getirdi. Onlarca araç yollarda mahsur kalırken, çok sayıda kaza meydana geldi.

Güneydoğu’da kar esareti: Mardin ve Diyarbakır beyaza büründü, yollar kapandı

Bölge genelinde günlerdir beklenen kar yağışı, sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak şehri tamamen beyaza bürüdü. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün "yoğun kar" uyarısı sonrası bastıran yağış, özellikle Diyarbakır ve Mardin arasındaki ulaşım akslarında ciddi aksamalara neden oldu. Kar yağışının şiddetini artırmasıyla birlikte Mardin-Diyarbakır karayolu başta olmak üzere birçok ana güzergahta trafik durma noktasına geldi. Kar kalınlığının yer yer 20 santimetreyi aştığı bölgelerde, hazırlıksız yakalanan onlarca sürücü araçlarıyla birlikte yolda mahsur kaldı. Karayolunda kilometrelerce uzayan araç kuyrukları oluşurken, mahsur kalan vatandaşların imdadına belediye ve karayolları ekipleri yetişmeye çalışıyor.

KAYGANLAŞAN YOLLARDA KAZA ZİNCİRİ

Öte yandan, görüş mesafesinin düşmesi ve yolların buz pistine dönmesiyle birlikte çok sayıda trafik kazası meydana geldi. Diyarbakır’da şehir içi ve çevre yollarında kayan araçlar nedeniyle maddi hasarlı kazalar yaşandı. Mardin’de dik rampa ve virajlarda kontrolünü kaybeden tırlar yolu trafiğe kapattı. Ekipler, kayganlaşan yollarda mahsur kalan araçları çekmek ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapmak için seferber oldu.

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bölgedeki bazı uçak seferlerinin de iptal edildiği öğrenildi.

(İHA)

31 Aralık 2025
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
